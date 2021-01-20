Более низкие тарифы на электричество и другие изменения от поставщиков общественных услуг

Несмотря на то, что летом 2020 года была достигнута рекордно низкая цена на природный газ, сейчас она постепенно растет, тогда как цена на древесную щепу стабилизировалась. Соответственно, оценивая тенденции будущего, ожидается, что более низкие расходы на теплоэнергию будут у тех отопительных предприятий, которые целенаправленно оптимизировали процессы своей деятельности.

С изменением ставки налога на природные ресурсы (DRN) тарифы на хранение бытовых отходов вырастут

В ноябре прошлого года Сейм утвердил изменения в законе о DRN, предусматривающие рост ставки DRN за хранение отходов. В 2021 году ставка DRN составляет 65 евро за тонну вместо нынешних 50 евро за тонну, она будет применяться в подсчетах тарифов услуги по хранению бытовых отходов. Это означает, что в результате изменения ставки DRN тарифы на услугу по хранению бытовых отходов с 1 января выросли.

SPRK призывает активнее сортировать бытовые отходы. Сортируя их, мы заботимся об окружающей среде, так как сортированные отходы можно далее переработать, кроме того, это помогает снизить плату за вывоз мусора. Как? Снизится количество несортированных отходов, которые доставляются на полигон для хранения. Именно за это количество платится тариф на услугу хранения бытовых отходов, который вырос из-за роста ставки DRN.

Вырастут доступность услуг водного хозяйства, качество питьевой воды и расходы

Регулируемые компании обязаны регулярно обеспечивать повышение качества и доступности услуг для жителей своего края, что требует значительных финансовых вложений в расширение и развитие систем водоснабжения и канализации. Это одна из главных причин роста тарифов во всех жилых местах Латвии.

Продолжает снижаться плата за "роуминг как дома"

Плата за роуминг при нахождении в странах ЕС с 1 января 2021 года ниже - 3 евро за гигабайт, что четыре года назад обходилось в 6 евро. Со снижением ограничений в связи с Covid-19 возможности путешественников использовать объем данных вырастут. SPRK напоминает, что с 1 января 2021 года европейский режим роуминга "роуминг как дома" не распространяется на Великобританию. Поэтому перед тем, как отправляться туда, узнайте у своего оператора о тарифах на роуминг, которые применяются при нахождении там.

Для обоюдной связи устройств с 2021 года будут назначены номера

Начиная с января этого года SPRK назначит специальные номера коммерсантам, которые будут использоваться для связи устройств. До сих пор к устройствам применялись мобильные номера с комбинацией из восьми цифр, а теперь это будут специализированные номера из восьми или 12 цифр. Таким образом, в дальнейшем необходимые для связи лиц номера, используемые в мобильных телефонах, не будут растрачиваться. В то же время это поможет коммерсантам электронных связей привести в порядок нынешнюю систему, отделив мобильные номера телефонов от номеров специализированных устройств.

Например, если приобрести роутер для домашнего интернета, SIM-карте будет выделен специальный номер. Домашний роутер и вставленная SIM-карта осуществляют обоюдную связь, обеспечивая сигнал интернет-подключения до пользователя. За выделение номера пользователям платить не надо.

Интернет-измерения в Латвии будут более многообразными

В целом SPRK в прошлом году провела более 16 тысяч выборочных измерений и более 420 тысяч серийных измерений по всей Латвии. В этом году планируется постепенно разработать новый инструмент по измерению интернета, основанный на прототипе системы измерения интернета, разработанном Европейским органом регулирования электронных коммуникаций (BEREC).

Введение такого инструмента обеспечит возможность осуществлять измерения по единому методу с возможностью сравнить показатели качества между разными странами: в какой стране самый большой интернет? В то же время с помощью этого инструмента SPRK сможет оценить, блокирует или задерживает ли поставщик интернет-услуги доступ к конкретному сайту или услуге, которые пользователь желает использовать. Без обоснованной причины оператору это делать запрещено. Если пользователь это констатирует, в случае жалоб SPRK сможет это проверить.

Новый инструмент измерения будет приспособлен для работы в различных интернет-браузерах, а также на различных устройствах. Таким образом, у пользователей будет возможность удобно произвести измерения, например, используя мобильное приложение.

Будет избран новый поставщик Универсальной почты