Ср, 20.01.2021
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Более низкие тарифы на электричество и другие изменения от поставщиков общественных услуг

ФОТО: Ieva Čīka / LETA

В прошлом году Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) утвердила 232 решения, приняв значительные изменения в семи сферах - они относятся к тарифам на электроэнергию, теплоэнергию и размещение бытовых отходов, использование услуг электронной связи. Какие изменения ожидают пользователей в 2021 году, информирует SPRK.

Более низкие счета за электричество

Средняя стоимость компонента обязательной закупки (КОЗ) снизилась на 23%, таким образом, с февраля этого года счета за электроэнергию для жителей будут ниже. В среднем для одного домашнего хозяйства счет за потребление 100 киловатт/час (kWh) электроэнергии снизится на 4%, или 0,65 евро, за потребление 200 kWh - на 4%, или 1,32 евро, а за потребление 300 kWh - уже на 5%, или на 1,95 евро.

Новые тарифы на передачу электроэнергии с 1 января: более справедливое распределение выплат между пользователями услуги по передаче

Прямое влияние будет у пользователей, подключенных к сети передачи, для остальных пользователей изменений не ожидается. Это означает, что влияния на счета на электроэнергию у домашних хозяйств не будет. Для всех групп пользователей, подключенных к сети передачи, изменяемая часть тарифа, или плата за переданный объем, в среднем снизится на 43%. В свою очередь, фиксированная часть, или плата за установленную мощность, будет в среднем на 23% выше. 

С новыми тарифами структура тарифов будет приближена к структуре выплат, соответственно установлены фиксированные и изменяемые компоненты. Эти изменения обеспечат более справедливое разделение между пользователями услуги по передаче.

Защита пользователей: новая информация в счетах за электроэнергию и природный газ

Информация постепенно включалась в счета с 1 июля. В дальнейшем в счет будет включена ссылка на следующую информацию: во-первых, куда обращаться пользователю, чтобы во внесудебном порядке решать сложившиеся конфликтные ситуации с поставщиком услуги; во-вторых, каков порядок смены торговца; и в-третьих, в какой стране предложенная энергия произведена и какие ресурсы (ветер, природный газ и т. д.) использовали для ее производства.

Значительно вырастет нагрузка на инфраструктуру передачи природного газа

Минул год с тех пор, как в Европе начал работать единый региональный рынок природного газа, который образуют три страны - Латвия, Эстония и Финляндия. SPRK в сотрудничестве с участниками рынка и регуляторами остальных стран продолжает работать над реализацией и развитием деятельности рынка, в том числе возможным присоединением Литвы как четвертой участницы рынка.

В результате этого нагрузка системы передачи, например, по направлению из Латвии в Эстонию выросла в четыре раза по сравнению с 2019 годом. Кроме того, вырос спрос на Инчукалнское подземное газохранилище. Газохранилище в прошлом году было заполнено на 100%, или на 2,1 миллиарда кубометров, что равноценно потреблению природного газа латвийскими пользователями на протяжении двух лет. Такая ситуация сложилась благодаря развитию рынка в комбинации с низкими мировыми ценами на природный газ.

Какой от этого плюс пользователям? Заполненные хранилища обеспечивают безопасность поставки газа в Балтии, в свою очередь, нагрузка инфраструктуры позволяет сохранить стабильные тарифы на передачу природного газа, не влияя на выплаты потребителей.

Топливный рынок влияет на тарифы на теплоэнергию в Латвии

Отопительный сезон 2020 года в Латвии много где начался с более низкими тарифами на теплоэнергию - например, в Даугавпилсе, Кекаве, Пиньки, Цесисе, Айзкраукле и других городах. С продолжением отопительного сезона 2021 года они останутся теми же, так как влияющие на тарифы факторы не изменятся. На тарифы на теплоэнергию в прошлом году положительно повлияло падение цены на топливо (природный газ и древесную щепу) на топливном рынке.

Несмотря на то, что летом 2020 года была достигнута рекордно низкая цена на природный газ, сейчас она постепенно растет, тогда как цена на древесную щепу стабилизировалась. Соответственно, оценивая тенденции будущего, ожидается, что более низкие расходы на теплоэнергию будут у тех отопительных предприятий, которые целенаправленно оптимизировали процессы своей деятельности.

С изменением ставки налога на природные ресурсы (DRN) тарифы на хранение бытовых отходов вырастут

В ноябре прошлого года Сейм утвердил изменения в законе о DRN, предусматривающие рост ставки DRN за хранение отходов. В 2021 году ставка DRN составляет 65 евро за тонну вместо нынешних 50 евро за тонну, она будет применяться в подсчетах тарифов услуги по хранению бытовых отходов. Это означает, что в результате изменения ставки DRN тарифы на услугу по хранению бытовых отходов с 1 января выросли.

SPRK призывает активнее сортировать бытовые отходы. Сортируя их, мы заботимся об окружающей среде, так как сортированные отходы можно далее переработать, кроме того, это помогает снизить плату за вывоз мусора. Как? Снизится количество несортированных отходов, которые доставляются на полигон для хранения. Именно за это количество платится тариф на услугу хранения бытовых отходов, который вырос из-за роста ставки DRN.

Вырастут доступность услуг водного хозяйства, качество питьевой воды и расходы

Регулируемые компании обязаны регулярно обеспечивать повышение качества и доступности услуг для жителей своего края, что требует значительных финансовых вложений в расширение и развитие систем водоснабжения и канализации. Это одна из главных причин роста тарифов во всех жилых местах Латвии.

Продолжает снижаться плата за "роуминг как дома"

Плата за роуминг при нахождении в странах ЕС с 1 января 2021 года ниже - 3 евро за гигабайт, что четыре года назад обходилось в 6 евро. Со снижением ограничений в связи с Covid-19 возможности путешественников использовать объем данных вырастут. SPRK напоминает, что с 1 января 2021 года европейский режим роуминга "роуминг как дома" не распространяется на Великобританию. Поэтому перед тем, как отправляться туда, узнайте у своего оператора о тарифах на роуминг, которые применяются при нахождении там.

Для обоюдной связи устройств с 2021 года будут назначены номера

Начиная с января этого года SPRK назначит специальные номера коммерсантам, которые будут использоваться для связи устройств. До сих пор к устройствам применялись мобильные номера с комбинацией из восьми цифр, а теперь это будут специализированные номера из восьми или 12 цифр. Таким образом, в дальнейшем необходимые для связи лиц номера, используемые в мобильных телефонах, не будут растрачиваться. В то же время это поможет коммерсантам электронных связей привести в порядок нынешнюю систему, отделив мобильные номера телефонов от номеров специализированных устройств.

Например, если приобрести роутер для домашнего интернета, SIM-карте будет выделен специальный номер. Домашний роутер и вставленная SIM-карта осуществляют обоюдную связь, обеспечивая сигнал интернет-подключения до пользователя. За выделение номера пользователям платить не надо.

Интернет-измерения в Латвии будут более многообразными

В целом SPRK в прошлом году провела более 16 тысяч выборочных измерений и более 420 тысяч серийных измерений по всей Латвии. В этом году планируется постепенно разработать новый инструмент по измерению интернета, основанный на прототипе системы измерения интернета, разработанном Европейским органом регулирования электронных коммуникаций (BEREC).

Введение такого инструмента обеспечит возможность осуществлять измерения по единому методу с возможностью сравнить показатели качества между разными странами: в какой стране самый большой интернет? В то же время с помощью этого инструмента SPRK сможет оценить, блокирует или задерживает ли поставщик интернет-услуги доступ к конкретному сайту или услуге, которые пользователь желает использовать. Без обоснованной причины оператору это делать запрещено. Если пользователь это констатирует, в случае жалоб SPRK сможет это проверить.

Новый инструмент измерения будет приспособлен для работы в различных интернет-браузерах, а также на различных устройствах. Таким образом, у пользователей будет возможность удобно произвести измерения, например, используя мобильное приложение.

Будет избран новый поставщик Универсальной почты

В первой половине этого года SPRK планирует провести конкурс, выбрав нового поставщика услуг Универсальной почты, который начнет выполнять обязанности с 2022 года. Кто это будет? До конца этого года эту обязанность выполняет Latvijas pasts.

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