У усыпленного в Таллиннском зоопарке льва подтвердился коронавирус

В ходе ветеринарной проверки в 2020 году у льва была обнаружена почечная недостаточность, из-за чего его здоровье было слабым. В первые недели января этого года состояние Джуны заметно ухудшилось и ветеринары не давали надежды на выздоровление. Чтобы предотвратить усиление боли и дальнейшие страдания, льва усыпили. Помимо почечной недостаточности, у животного наблюдались симптомы заболевания верхних дыхательных путей. Поскольку известно, что животные семейства кошачьих чувствительны к коронавирусу, у Джуны взяли post-mortem анализ на коронавирус.

Результаты теста стали неожиданностью: лев действительно был болен ковидом.

Весь персонал, который напрямую или косвенно контактировал с домом львов, сдал тесты на коронавирус и антитела. Полученные к настоящему моменту результаты 13 тестов были отрицательными как на инфекцию, так и на антитела. Ожидаются результаты еще двух тестов сотрудников Таллиннского зоопарка.

По словам директора Таллиннского зоопарка Тийта Марана, пока неизвестно, как лев мог заразиться. "К потенциально инфицированным животным предъявляются более строгие требования гигиены и санитарии. Вероятность ложноположительного теста отсутствует, потому что у льва были взяты три независимых теста. Мы стараемся установить источник заражения", - сказал Маран.