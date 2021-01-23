Темпы вакцинации от Covid-19 остаются низкими

Этап вакцинации второй дозой вакцины от коронавируса начался на этой неделе.

В целом за прошедшие сутки привито 213 человек, из них 196 получили первую дозу вакцины.

С начала вакцинации в конце декабря первую прививку от Covid-19 сделал 16 741 человек, обе прививки - 2155 человек. Первыми вакцинацию в Латвии проходят медики.