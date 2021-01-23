Сб, 23.01.2021
Я действительно ошибался насчет высокой смертности, потому что весной казалось, что с вирусом будут дела проще. Я основывал свои знания на тех, которые использую каждый день. За год многое изменилось. Петерис Апинис, доктор
Петерис Апинис, доктор
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Темпы вакцинации от Covid-19 остаются низкими

Иллюстративное фото ФОТО: AFP/SCANPIX

Темпы вакцинации второй дозой вакцин от Covid-19 остаются низкими - в пятницу, 22 января, прививки сделали 17 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Этап вакцинации второй дозой вакцины от коронавируса начался на этой неделе.

В целом за прошедшие сутки привито 213 человек, из них 196 получили первую дозу вакцины.

С начала вакцинации в конце декабря первую прививку от Covid-19 сделал 16 741 человек, обе прививки - 2155 человек. Первыми вакцинацию в Латвии проходят медики.

До вчерашнего дня для вакцинации использованы 17 724 вакцины BioNTech и Pfizer и 1172 вакцины Moderna.

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