1993 год. Почти сто случаев взрывов, более 400 убийств, 150 преступных группировок. В истории Латвии 90-х годов XX века присутствуют признаки кровавой экспансии. "Беспредел", "крыша", "рэкет", "отморозки". Чтобы обозначить входящую в жизнь криминальную субкультуру, необходимо было создать соответствующий времени криминальный сленг, который появился только в "лихие девяностые" и сейчас превратился в фольклор того времени.

Бедность и неразбериха, последовавшие за подъемом Атмоды, свобода, с которой непонятно, что делать, нормы закона, потерявшие силы, рухнувшая советская плановая экономика, спекулянты, ставшие коммерсантами, утечка денег компартии в частный сектор. В этом хаосе образовывалось новое Латвийское государство, одной из особенностей которого стала криминальная вседозволенность - брутальная и безжалостная. Ни стены, ни двери, ни общественное место не были препятствиями, жизнь человека оценивалась в копейку.

Какие факторы устанавливали тенденции преступности 90-х годов, в разговоре с порталом TVNET проанализировал декан юридического факультета Рижского университета имени Страдиня, профессор, криминолог Андрей Вилкс. С 1991 по 1993 год - руководитель бюро исследований социальной политики Службы безопасности Латвийской Республики, с 1993 по 2003 год - директор Центра криминологических исследований.