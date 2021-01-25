Прошло заседание коалиции под руководством премьер-министра Кариньша
В понедельник, 25 января, прошло заседание коалиции под руководством премьер-министра Кришьяниса Кариньша. RUS TVNET представляет пресс-конференцию по итогам заседания.
В понедельник, 25 января, прошло заседание коалиции под руководством премьер-министра Кришьяниса Кариньша. RUS TVNET представляет пресс-конференцию по итогам заседания.
В пресс-конференции приняли участие:
В центрах социального ухода будут назначены координаторы
Для уменьшения заболеваемости Covid-19 в центрах социального ухода будут назначены координаторы по обмену информацией между министерствами благосостояния, здравоохранения, охраны среды и регионального развития, предусматривает разработанный министерствами и Латвийским союзом самоуправлений план по сокращению заболеваемости в пансионатах.
Министр благосостояния Рамона Петравича, представляя план в понедельник, сообщила журналистам, что во время второй волны Covid-19 инфекция затронула 80 центров социального ухода. В большинстве учреждений вирус своевременно выявляется и предотвращается его дальнейшее распространение, однако в некоторых учреждениях болезнь распространяется бесконтрольно. Тем не менее в Латвии ситуация в этом отношении лучше, чем в других странах Европы и мира.
"С первого дня Минблаг активно работал над тем, чтобы максимально защитить людей, живущих в этих учреждениях. Это было приоритетом. Теперь, учитывая большое количество инфицированных по всей стране и в обществе, мы видим, что не все сработало так, как теоретически ожидалось. Необходимы дальнейшие улучшения и действия, и мы немедленно их введем ", - пообещала министр.
Петравича отметила, что уже весной в учреждениях ухода были введены различные меры безопасности, большая часть из них действовала и летом, за что Минблаг получил претензии, например, от Бюро госуполномоченного по правам человека.
"Как министр я хочу видеть более быстрое улучшение ситуации, особенно в то время, когда в Европе распространяется новый тип вируса. До начала вакцинации нам вместе с Минздравом и Министерством охраны среды и регионального развития нужно максимально улучшить ситуацию в центрах социального ухода", - сказала Петравича.
Планируется полностью компенсировать покупку пульсоксиметров для центров социального ухода и 50% расходов на закупку средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Также планируется разработать методические рекомендации по алгоритму лечения клиентов с разными диагнозами и установить порядок вакцинации клиентов и работников.