Прошло заседание коалиции под руководством премьер-министра Кариньша

В пресс-конференции приняли участие:

Премьер-министр Кришьянис Кариньш;

Депутат Сейма Ритварс Янсонс;

Министр благосостояния Рамона Петравича;

Министр юстиции Янис Борданс;

Министр здравоохранения Даниэлс Павлютс.

В центрах социального ухода будут назначены координаторы

Для уменьшения заболеваемости Covid-19 в центрах социального ухода будут назначены координаторы по обмену информацией между министерствами благосостояния, здравоохранения, охраны среды и регионального развития, предусматривает разработанный министерствами и Латвийским союзом самоуправлений план по сокращению заболеваемости в пансионатах.

Министр благосостояния Рамона Петравича, представляя план в понедельник, сообщила журналистам, что во время второй волны Covid-19 инфекция затронула 80 центров социального ухода. В большинстве учреждений вирус своевременно выявляется и предотвращается его дальнейшее распространение, однако в некоторых учреждениях болезнь распространяется бесконтрольно. Тем не менее в Латвии ситуация в этом отношении лучше, чем в других странах Европы и мира.

"С первого дня Минблаг активно работал над тем, чтобы максимально защитить людей, живущих в этих учреждениях. Это было приоритетом. Теперь, учитывая большое количество инфицированных по всей стране и в обществе, мы видим, что не все сработало так, как теоретически ожидалось. Необходимы дальнейшие улучшения и действия, и мы немедленно их введем ", - пообещала министр.

Петравича отметила, что уже весной в учреждениях ухода были введены различные меры безопасности, большая часть из них действовала и летом, за что Минблаг получил претензии, например, от Бюро госуполномоченного по правам человека.

Разработанный министерствами план предусматривает семь направлений работы. Они включают в себя соблюдение требований эпидемиологической безопасности, предотвращение распространения инфекции и оказание поддержки персоналу в учреждениях социального ухода.

"Как министр я хочу видеть более быстрое улучшение ситуации, особенно в то время, когда в Европе распространяется новый тип вируса. До начала вакцинации нам вместе с Минздравом и Министерством охраны среды и регионального развития нужно максимально улучшить ситуацию в центрах социального ухода", - сказала Петравича.