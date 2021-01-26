Вт, 26.01.2021
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протестующие у СИЗО "Матросская тишина"
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За сутки выявлено 693 новых случая Covid-19, скончались 12 человек

Иллюстративное фото ФОТО: AFP / Scanpix

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 693 новых случая Covid-19, скончались 12 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные группы от 55 до 90 лет:

  • три человека в возрасте 55-65 лет,
  • три человека в возрасте 70-80 лет,
  • шесть человек в возрасте 80-90 лет.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 61 924 человек, скончались 1126 человек, что составляет 1,81% всех инфицированных.

В понедельник было сделано 12 552 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,5%.

По расчетам агентства LETA, за последние 14 дней заразились 11 147 человек, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 584 случая.

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