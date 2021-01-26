За сутки выявлено 693 новых случая Covid-19, скончались 12 человек
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 693 новых случая Covid-19, скончались 12 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 693 новых случая Covid-19, скончались 12 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные группы от 55 до 90 лет:
С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 61 924 человек, скончались 1126 человек, что составляет 1,81% всех инфицированных.
В понедельник было сделано 12 552 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,5%.
По расчетам агентства LETA, за последние 14 дней заразились 11 147 человек, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 584 случая.