За сутки выявлено 693 новых случая Covid-19, скончались 12 человек

Умершие входили в возрастные группы от 55 до 90 лет:

три человека в возрасте 55-65 лет,

три человека в возрасте 70-80 лет,

шесть человек в возрасте 80-90 лет.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 61 924 человек, скончались 1126 человек, что составляет 1,81% всех инфицированных.

В понедельник было сделано 12 552 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,5%.