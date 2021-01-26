В Литве подтверждено 686 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 357

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 686 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 14 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

За минувшие сутки выздоровели 2462 человека.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 177 934 случая Covid-19, 121 907 человек выздоровели, 51 291 человек все еще болен.

От коронавируса в Литве скончалось 2688 человек.

Первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привиты 58 599 человек, двумя дозами - 9021 человек.

За минувшие сутки сделаны 7784 пробы на коронавирус, общее количество тестов с начала пандемии в Литве составляет 1,88 млн.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4840 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 357 первичных тестов (7,4%), скончались девять человек с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 541,6 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 11,1%.

В больницах находятся 409 пациентов с коронавирусом.