Крупные города готовы предложить для вакцинации спортзалы

Ассоциация называет несколько проблем, которые необходимо решить для повышения эффективности процесса вакцинации.
"Самоуправления готовы участвовать в этом процессе, предоставляя всю возможную экономическую и техническую поддержку. Например, несколько самоуправлений выразили готовность проводить вакцинацию в спортзалах",
- сказал исполнительный директор ассоциации Виктор Валайнис.
Ассоциация считает, что наибольшей проблемой является наличие человеческих ресурсов в практиках семейных врачей и пунктах неотложной медицинской помощи. Медицинским учреждениям и семейным врачам потребуется дополнительный медицинский персонал для обеспечения вакцинации.
Вторая проблема - нехватка информации о вакцинации.
"Дезинформации о вакцинах очень много, поэтому было бы желательно, чтобы надзорные органы имели больший контроль над дезинформацией в публично доступных источниках информации", - сказал Валайнис.
По его словам, у значительной части общества, в том числе пожилых людей, отсутствует информация о важности вакцинации в печатном виде (брошюры, буклеты), которая была бы в свободном доступе в аптеках, у семейных врачей, в медицинских учреждениях.