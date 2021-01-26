Крупные города готовы предложить для вакцинации спортзалы

Ассоциация называет несколько проблем, которые необходимо решить для повышения эффективности процесса вакцинации.

"Самоуправления готовы участвовать в этом процессе, предоставляя всю возможную экономическую и техническую поддержку. Например, несколько самоуправлений выразили готовность проводить вакцинацию в спортзалах",

- сказал исполнительный директор ассоциации Виктор Валайнис.

Ассоциация считает, что наибольшей проблемой является наличие человеческих ресурсов в практиках семейных врачей и пунктах неотложной медицинской помощи. Медицинским учреждениям и семейным врачам потребуется дополнительный медицинский персонал для обеспечения вакцинации.

Вторая проблема - нехватка информации о вакцинации.

"Дезинформации о вакцинах очень много, поэтому было бы желательно, чтобы надзорные органы имели больший контроль над дезинформацией в публично доступных источниках информации", - сказал Валайнис.