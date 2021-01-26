KNAB просит обвинить группу людей в хищении сотен тысяч евро у Rīgas satiksme

Двух человек бюро предлагает обвинить в возможном мошенничестве в особо крупных размерах, одного - в поддержке мошенничества, сообщили агентству LЕТА в KNAB.

Доказательства, полученные в ходе досудебного расследования, свидетельствуют, что двое лиц, причастных к уголовным преступлениям, могли быть фиктивно наняты на работу на муниципальном предприятии и обманным путем получили крупные суммы средств.

Третий человек, возможно, будучи информированным о фиктивной занятости двух вышеупомянутых лиц, скрывал и поддерживал это.

В результате преступной деятельности предприятие понесло убытки в размере 246 767 евро. 1