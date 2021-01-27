Сторонники Навального сообщили о митингах в 53 городах России

В Москве сторонники политика планируют собраться на Лубянской площади, у штаб-квартиры ФСБ.

Напомним, что 23 января во многих городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального, задержанного после возвращения из Германии в Россию. Акции были несогласованными и сопровождались рекордными массовыми задержаниями.

В понедельник, 25января, руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков в социальной сети Twitter объявил о новых акциях в поддержку политика, намеченных на 31 января.