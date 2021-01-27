Ср, 27.01.2021
У полицейского обязательно должно присутствовать чувство юмора Екатерина, женщина-полицейский
Екатерина, женщина-полицейский
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Сторонники Навального сообщили о митингах в 53 городах России

ФОТО: EPA/AFP/REUTERS/LETA/Scanpix/Sputnik

Сторонники российского политика Алексея Навального 31 января намерены провести акции протеста в 53 городах России. Акции анонсированы в Telegram-канале "Команда Навального", пишет "Медуза".

В Москве сторонники политика планируют собраться на Лубянской площади, у штаб-квартиры ФСБ.

Напомним, что 23 января во многих городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального, задержанного после возвращения из Германии в Россию. Акции были несогласованными и сопровождались рекордными массовыми задержаниями. 

В понедельник, 25января, руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков в социальной сети Twitter объявил о новых акциях в поддержку политика, намеченных на 31 января.

Галерея: Акции протеста в поддержку Навального 23 января

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