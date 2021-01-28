Передача: Безответственность директора школы привела к вспышке Covid-19. Та - не сожалеет

В передачу обратилась работница школы, которая, пожелав сохранить анонимность, встревоженно сообщила о масштабах заболевания Covid-19 в учебном учреждении. Она обвиняет в халатности директора школы и по совместительству депутата Крустпилсской краевой думы Вию Стиебриню.

"8, 11, 12 и 13 января проводили собрания очно. В результате этих собраний примерно у половины, а возможно, даже больше учителей - так как результаты продолжают поступать - констатирован Covid-19", - сообщило анонимное лицо.

"На собрании было около 20 педагогов. Большая часть учителей была на собрании", - продолжил аноним. 1

В распоряжение передачи попала переписка педагогов школы в WhatsApp, где можно прочитать призывы к очным собраниям. Кроме нескольких в январе, одно прошло в самом конце 2020 года. Организовывалось и поздравление коллег и празднование юбилеев после собраний.

"Директор абсолютно не чувствует себя виновной в том, что она на это повлияла, что вот есть больные. Атмосфера такова, что игнорируется факт, откуда появилось заболевание. Главное, что кто-то позволил себе позвонить и пожаловаться где-то за пределами школы", - пояснил аноним.

Говоря о сообщении кому-то, представитель школы, обратившаяся в Bez Tabu, указала, что встревоженный происходящим работник школы сообщил о проводимых очно собраниях и вспышке инфекции в Государственную службу качества образования (IKVD). Порядок предусматривает, что если кто-то заболевает в учебном учреждении, нужно сообщать этой службе, необходимо установить контактные лица, а затем выполнять указания IKVD по снижению рисков распространения. Представитель школы допускает, что руководство учебного заведения не следовало инструкциям, и благодарит за активное вмешательство IKVD после жалобы о происходящем в школе".

В переписке педагогов можно прочитать, как стыдят человека, обратившегося с жалобой в IKVD. Активнее всего этого человека в переписке осуждали директор Стиебриня и ее дочь, работающая школьным библиотекарем.

"Звонили из IKVD, уже пожаловались, что я созываю собрания и так далее. Некоторые из наших работают в другом направлении"; "Ну у каждого точно уже в мыслях есть хороший коллега", "Я ощущу, кто этот человек"; "Поступать так просто низко!"; "Бог - не маленький ребенок - законы бумеранга никто не отменял, таких не называют коллегами!" - написано в переписке в WhatsApp. 1

Передаче не удалось встретить в школе Стиебриню, так как и она заразилась Covid-19.

Однако передача дозвонилась до директора. Стиебриня указала, что вопреки факту, что больна сама, все-таки не сожалеет, что созвала несколько очных собраний. Она пояснила, что организовала собрания очно, так как приближалась аккредитация школы и было необходимо обсудить "важные вопросы".

"Собрания всю жизнь всегда были по понедельникам. Это уже 25 лет как я работаю! Учитель, если он здоров, может прийти", - сказала Стиебриня. 1

"Мы очень образованные люди, все понимаем, но прятаться в помещении и не управлять качественным процессом обучения, с моей точки зрения, - преступление. Сейчас сижу дома и анализирую, первые четыре человека используют общественный транспорт, у которых нет машины - они перемещаются только общественным транспортом. Это опаснее всего!" - сказала Стиебриня.

Председатель Крустпилсской краевой думы Карлис Паберзс проинформировал передачу, что провел беседу со Стиебриней. Насколько бы благодушным ни был умысел директора школы, на этот раз, по его мнению, она рисковала необоснованно.

Осуждение выразил и директор надзорного департамента IKVD Юрис Зивартс.

"С руководством школы это обсудили. Не можем не согласиться, что проведение таких собраний было ошибкой. Несмотря на то, что в школе пройдет аккредитация, это не может быть причиной, чтобы проводить собрания в таком формате", - пояснил Зивартс. 1

"Удаленный процесс введен и в самой аккредитации. Есть образовательные учреждения, в которых из-за заболеваний педагогов не может проходить даже удаленный процесс. Это очередной случай, после которого стоит задуматься. Хочется надеяться, что школы научатся на чужих ошибках", - сказал директор департамента.

Крустпилсская краевая дума информирует, что сейчас все зараженные ушли на карантин, на самоизоляции находятся и контактные лица, в свою очередь, помещения школы продизенфицированы. Учебный процесс сложившаяся ситуация не затронет, так как уроки проходят удаленно.