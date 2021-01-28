Разработана новая модель ограничений, которая позволит работать всем торговцам

На вопрос, когда можно будет покупать всевозможные товары в магазинах, Витенбергс выразил надежду, что это произойдет в ближайшее время.

"Есть действующая модель до 7 февраля, когда можно покупать ограниченный ассортимент товаров. В краткосрочной перспективе она сработала, потому что в магазины ходить меньше людей", - сказал министр.

В то же время он отметил, что существующая модель не может работать в долгосрочной перспективе, поэтому в сотрудничестве с отраслью была разработана новая модель, которую планируется представить правительству во вторник, 2 февраля.

"Наша модель ничего не дает послаблений, но меняется применение этих ограничений", - подчеркнул министр, добавив, что в новой модели, хоть торговля всеми видами товаров и будет разрешена, ряд требований будет ужесточен.

Министр также отметил, что пока невозможно сказать, когда изменения вступят в силу, поскольку пока нет согласия по этому вопросу.

"Мы не знаем, как долго продлится Covid-19, поэтому важно, чтобы мы разработали модель, которая будет работать в долгосрочной перспективе", - сказал Виттенберг.