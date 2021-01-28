Разработана новая модель ограничений, которая позволит работать всем торговцам

На вопрос, когда можно будет покупать всевозможные товары в магазинах, Витенбергс выразил надежду, что это произойдет в ближайшее время.
"Есть действующая модель до 7 февраля, когда можно покупать ограниченный ассортимент товаров. В краткосрочной перспективе она сработала, потому что в магазины ходить меньше людей", - сказал министр.
В то же время он отметил, что существующая модель не может работать в долгосрочной перспективе, поэтому в сотрудничестве с отраслью была разработана новая модель, которую планируется представить правительству во вторник, 2 февраля.
"Наша модель ничего не дает послаблений, но меняется применение этих ограничений", - подчеркнул министр, добавив, что в новой модели, хоть торговля всеми видами товаров и будет разрешена, ряд требований будет ужесточен.
Министр также отметил, что пока невозможно сказать, когда изменения вступят в силу, поскольку пока нет согласия по этому вопросу.
"Мы не знаем, как долго продлится Covid-19, поэтому важно, чтобы мы разработали модель, которая будет работать в долгосрочной перспективе", - сказал Виттенберг.
Уже сообщалось, что в настоящее время могут работать торговые точки, в которых продаются определенные группы товаров - продукты питания, средства гигиены, продукты для домашнего обихода первой необходимости, карты предоплаты для мобильных телефонов, табачные изделия, электронные курительные устройства и жидкости для них, корма и продукты для животных, издания прессы, билеты на общественный транспорт, защитные приспособления для рта и носа и средства индивидуальной защиты, сельскохозяйственная продукция собственного производства и цветы. Эти ограничения действуют до 7 февраля.