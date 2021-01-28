Чт, 28.01.2021
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Владимир Путин
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Manavakcina.lv: для регистрации на вакцинацию разработан специальный интернет-портал

ФОТО: Reuters/ScanPix

Для предварительной регистрации населения на вакцинацию против Covid-19 будет использоваться сайт Manavakcina.lv, свидетельствует поданный на рассмотрение правительства усовершенствованный план вакцинации.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс подчеркивает, что в настоящее время объект работает в тестовом режиме. Доступ к нему на данный момент закрыт. "Мы улучшим и официально объявим о раннем доступе к приложенийю", - написал он в своем микроблоге Twitter.

Дорогие друзья, manavakcina.lv - реальная вещь. Точнее - будет. В данный момент - в тестовом режиме.

Прошу терпения, пока что доступ закрыт, улучшим и тогда официально объявим о запуске инструмента для ранней регистрации. Оставайтесь на связи!

Центр по профилактике и контролю заболеваний (SPKC) подчеркивает, что тем, кто пытался зарегистрироваться на сайте в тестовом режиме, придется сделать это снова, когда сайт будет официально запущен.

lūdzot vakcinācijai pieteikties vēlreiz.

Согласно плану Минздрава, новый портал будет запущен в феврале.

Хотя в четверг информация о Manavakcina.lv распространилась в социальных сетях и были жители, которые уже успели зарегистрироваться, Павлютс пояснил, что база данных зарегистрированных пользователей, скорее всего, будет удалена, и попросил подать заявку на вакцинацию снова.

Как сообщалось, для достижения соответствующего объему поставок вакцин темпа вакцинации от Covid-19 и обеспечения удобного и гибкого процесса вакцинации будет организована единая сеть вакцинации, свидетельствует разработанный Министерством здравоохранения план, который во вторник, 2 февраля рассмотрит правительство.

В единую сеть будут объединены ресурсы существующей системы, введены единый список вакцинируемых и единый календарь вакцинации. Сеть позволит управлять очередями, поставками и запасами вакцин, а также вести коммуникацию с населением. В списки вакцинации будут вноситься люди, которые хотят сделать прививку, с указанием приоритетной группы, места вакцинации и контактной информации.

Люди будут централизованно регистрироваться в очередях на вакцинацию у семейных врачей, в медицинских учреждениях или национальных комплексах вакцинации. Для вакцинации трудовых коллективов по заявке организаций будут организованы выездные бригады медиков или организована специальная вакцинация в одном из медицинских учреждений.

Чтобы достичь цели - вакцинировать не менее 70% взрослого населения к концу лета 2021 года - с февраля объем вакцинации должен постепенно увеличиваться, чтобы с марта можно было обеспечить не менее 100 000 прививок в неделю, поясняет Министерство здравоохранения. Этот объем соответствует прогнозируемым темпам поставок вакцин.

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