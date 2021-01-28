Manavakcina.lv: для регистрации на вакцинацию разработан специальный интернет-портал

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс подчеркивает, что в настоящее время объект работает в тестовом режиме. Доступ к нему на данный момент закрыт. "Мы улучшим и официально объявим о раннем доступе к приложенийю", - написал он в своем микроблоге Twitter.

Дорогие друзья, manavakcina.lv - реальная вещь. Точнее - будет. В данный момент - в тестовом режиме. Прошу терпения, пока что доступ закрыт, улучшим и тогда официально объявим о запуске инструмента для ранней регистрации. Оставайтесь на связи!

Mīļie draugi. https://t.co/PS6jNX9uhc ir īsta manta. Precīzāk - būs. Šobrīd testa vidē. Kā uzķērāt - nezinu, bet nu zinām, ka tas visiem interesē :)



Lūdzu pacietību, šobrīd pieeju slēdzām, uzlabosim un oficiāli informēsim par agrīnās pieteikšanās rīka palaišanu. Stay tuned! https://t.co/l4igpGnHOg — Daniels Pavluts (@pavluts) January 28, 2021

Центр по профилактике и контролю заболеваний (SPKC) подчеркивает, что тем, кто пытался зарегистрироваться на сайте в тестовом режиме, придется сделать это снова, когда сайт будет официально запущен.

Tie cilvēki, kuri mēģināja reģistrēties lapā testa režīmā, saņems atkārtotu aicinājumu reģistrēties, kad lapas darbība tiks oficiāli atklāta. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) January 28, 2021

lūdzot vakcinācijai pieteikties vēlreiz.

Согласно плану Минздрава, новый портал будет запущен в феврале.

Хотя в четверг информация о Manavakcina.lv распространилась в социальных сетях и были жители, которые уже успели зарегистрироваться, Павлютс пояснил, что база данных зарегистрированных пользователей, скорее всего, будет удалена, и попросил подать заявку на вакцинацию снова.

Как сообщалось, для достижения соответствующего объему поставок вакцин темпа вакцинации от Covid-19 и обеспечения удобного и гибкого процесса вакцинации будет организована единая сеть вакцинации, свидетельствует разработанный Министерством здравоохранения план, который во вторник, 2 февраля рассмотрит правительство.

В единую сеть будут объединены ресурсы существующей системы, введены единый список вакцинируемых и единый календарь вакцинации. Сеть позволит управлять очередями, поставками и запасами вакцин, а также вести коммуникацию с населением. В списки вакцинации будут вноситься люди, которые хотят сделать прививку, с указанием приоритетной группы, места вакцинации и контактной информации.

Люди будут централизованно регистрироваться в очередях на вакцинацию у семейных врачей, в медицинских учреждениях или национальных комплексах вакцинации. Для вакцинации трудовых коллективов по заявке организаций будут организованы выездные бригады медиков или организована специальная вакцинация в одном из медицинских учреждений.