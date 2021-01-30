Maxima назвала самые популярные продукты, которые люди заказывают в интернете

Каждый шестой или 6,5% респондентов в прошлом году впервые попробовали сделать покупки дистанционно, сообщили RUS TVNET в компании.

В прошлом году приобретать продукты питания в Интернете в основном предпочитали рижане (13 %), а также жители Видземе и Курземе (5 %).

Наиболее востребованными продуктами в онлайн-магазинах в указанный период были фрукты, овощи, свежие продукты (мясная и молочная продукция), а также детские и хозяйственные товары.

"Минувший год стал годом стремительного развития отрасли э-коммерции: существенно расширился ассортимент интернет-магазинов, пользовательский опыт дополнился такими новыми функциями, как бесконтактная доставка продуктов питания или получение укомплектованных корзинок для покупок в магазине. Это сделало онлайн-шопинг намного более безопасной и удобной альтернативой для целого ряда групп населения, например, семей с детьми.

В то же время большинство жителей все еще отдают предпочтение приобретению продуктов на месте в магазине, что, благодаря расцвету безопасных технологий и ускорению технологических решений, тоже стало более развитым в цифровом плане – покупатели все чаще оплачивают покупки в кассах самообслуживания и с помощью бесконтактных расчетов", – рассказывает Елена Попенок, директор департамента бизнес-аналитики Maxima Latvija.

Эксперт добавила, что, согласно доступной предприятию информации, в декабре покупки оплачивали бесконтактными способами более 100 000 клиентов в день, в свою очередь, 44% совершили покупки в кассах самообслуживания в тех магазинах, где они установлены.