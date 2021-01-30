Сб, 30.01.2021
Брат уже ложился спать. Я сижу на стуле, чувствую - тряхнуло, а у нас деревянный дом. И тряхнуло не по-детски. И брату говорю: "Лёня, это точно был не салют! Одевайся". Алан Гаршниекс, помогал спасать людей из разрушенного дома в Агенскалнсе.
Алан Гаршниекс, помогал спасать людей из разрушенного дома в Агенскалнсе.
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Maxima назвала самые популярные продукты, которые люди заказывают в интернете

Иллюстрация ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Трудности, обусловленные пандемией Covid-19, стремительно ускорили процесс оцифровывания экономики и общества в целом. В результате в 2020 году чаще делать покупки в интернет-магазинах начали 9% жителей, а неполные 5% стали их выбирать для совершения большинства покупок, что почти в два раза больше, чем в 2019 году, как свидетельствуют данные исследования "Компас розничной торговли Maxima". 

Каждый шестой или 6,5% респондентов в прошлом году впервые попробовали сделать покупки дистанционно, сообщили RUS TVNET в компании.

В прошлом году приобретать продукты питания в Интернете в основном предпочитали рижане (13 %), а также жители Видземе и Курземе (5 %).

Наиболее востребованными продуктами в онлайн-магазинах в указанный период были фрукты, овощи, свежие продукты (мясная и молочная продукция), а также детские и хозяйственные товары.

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"Минувший год стал годом стремительного развития отрасли э-коммерции: существенно расширился ассортимент интернет-магазинов, пользовательский опыт дополнился такими новыми функциями, как бесконтактная доставка продуктов питания или получение укомплектованных корзинок для покупок в магазине. Это сделало онлайн-шопинг намного более безопасной и удобной альтернативой для целого ряда групп населения, например, семей с детьми.

В то же время большинство жителей все еще отдают предпочтение приобретению продуктов на месте в магазине, что, благодаря расцвету безопасных технологий и ускорению технологических решений, тоже стало более развитым в цифровом плане – покупатели все чаще оплачивают покупки в кассах самообслуживания и с помощью бесконтактных расчетов", – рассказывает Елена Попенок, директор департамента бизнес-аналитики Maxima Latvija. 

Эксперт добавила, что, согласно доступной предприятию информации, в декабре покупки оплачивали бесконтактными способами более 100 000 клиентов в день, в свою очередь, 44% совершили покупки в кассах самообслуживания в тех магазинах, где они установлены.

Не отставая от духа времени и удовлетворяя пожеланий покупателей интернет-магазин Barbora в 2020 году открыл 33 новых пункта получения товаров в магазинах Maxima по всей Латвии. Рост их числа оправдан – в декабре ушедшего года количество клиентов Barbora учетверилось, а количество сделанных заказов возросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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