Государство выделило 25 миллионов на льготы в транспорте: кто сможет воспользоваться?

Льготы на проезд будут распространяться на конкретные группы населения: детей дошкольного возраста, детей-сирот, политически репрессированных лиц, детей с инвалидностью, лиц с инвалидностью I группы и сопровождающих их лиц, лиц с инвалидностью II группы и членов многодетных семей.

Финансирование льгот на проезд указанным группам в 2024 году было предоставлено в таком же объеме.

Как сообщили в министерстве, в поездах и региональных автобусах бесплатный проезд обеспечивается детям дошкольного возраста, детям-сиротам и политически репрессированным лицам.

Детям с инвалидностью, лицам с инвалидностью I группы и сопровождающим их лицам, а также лицам с инвалидностью II группы бесплатный проезд обеспечивается как в региональном, так и в городском общественном транспорте.

Второй год обеспечивается также бесплатный проезд детям-сиротам в городском общественном транспорте.