Circle K Latvia собирается приобрести сеть автозаправок в Латвии

Обе компании подали совместное заявление в Совет по конкуренции о продаже 26 заправок Astarte-nafta в пользу Circle K Latvia. Для завершения сделки необходимо получить одобрение Совета.

В случае положительного решения Circle K Latvia продолжит розничную торговлю топливом на приобретенных АЗС.

Председатель правления Astarte-nafta Оярс Карчевскис отметил, что в Латвии в сфере розничной торговли топливом существует высокая конкуренция. Кроме того, административная реформа привела к снижению значимости сельских территорий, сместив фокус на города, особенно крупные.

Для дальнейшего развития, по его словам, необходимы постоянные инвестиции и инновации.

В сентябре прошлого года Совет по конкуренции уже разрешил Circle K Latvia приобрести заправочную станцию Astarte-nafta на улице Краста в Риге. Тогда Совет по конкуренции пришел к выводу, что сделка не окажет значительного влияния на структуру рынка и уровень конкуренции.

В 2023 году оборот Astarte-nafta составил 65,13 млн евро, что на 10,2% меньше, чем годом ранее. Компания понесла убытки в размере 401 504 евро, тогда как в предыдущем году работала с прибылью.

Astarte-nafta зарегистрирована в 1995 году, ее уставный капитал - 31 240 евро. Владельцами компании являются Янис Анспокс (92,73%) и Лигита Дзене (7,27%).

Оборот Circle K Latvia за финансовый год с 1 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года составил 575,97 млн евро, что на 7,2% меньше, чем годом ранее. Однако прибыль компании выросла на 71% и достигла 13,39 млн евро.

Компания Circle K Latvia зарегистрирована в 1992 году, ее уставный капитал составляет 27,56 млн евро. Владельцем является зарегистрированная в Норвегии Circle K.

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