Как подготовиться к отключению от российской энергосети? Отвечают эксперты

Эксперты подчеркивают, что переподключение - процесс технически сложный и поэтому связан с повышенными рисками. Они советуют готовиться к этому мероприятию, как, например, к буре.

Следует по максимуму зарядить электроприборы, которыми вы пользуетесь чаще всего - в первую очередь мобильный телефон и компьютер. Также нужно позаботиться об оборудовании, которое чувствительно к перебоям с энергоснабжением.

"Можно обратить внимание на разное оборудование. Например, оборудование с электроприводом, тепловое оборудование, насосы для охлаждения. Но об этом надо думать повседневно, учитывая погодные условия", - сказал директор департамента энергетического рынка Министерства климата и энергетики Гунар Валдманис.

В свою очередь, правоохранительные органы предупреждают, что за инфраструктурой в дни переподключения будут следить с особым вниманием.

"У Госполиции разработан конкретный план, как действовать при высоком, низком или отсутствующем уровне риска. Мы призываем общественность очень тщательно подумать, где они запускают дроны, как они ведут себя возле соответствующих объектов. Потому что ясно, что полиция и наши партнеры, в том числе муниципальная полиция, Земессардзе, держатели объектов критической инфраструктуры и охранные службы, будут в эти дни очень внимательными", - заявил начальник Главного управления полиции безопасности Госполиции Андрис Зеллис.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!