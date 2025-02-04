Кандидат в президенты центробанка рассказал о будущем наличных денег в Латвии

Мартиньш Казакс заверил, что причин для беспокойства нет.

"Тут не надо беспокоиться. Возможность оплаты наличными будет сохранена еще долго. Хотя мы сейчас работаем над внедрением цифрового евро - платежной системы, которая позволит вести расчеты даже в кризисной ситуации, - все это дело будущего. Но даже после этого не надо беспокоиться о том, что наличные исчезнут", - сказал Казакс.

Ранее сообщалось, что Банк Латвии уже больше месяца фактически существует без официально избранного президента. По подсчетам Nekā personīga, на голосовании в Сейме в четверг, 6 февраля, за Мартиньша Казакса могут проголосовать 58 депутатов.

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RUS TVNET уже писал, что государство стремится сократить оборот наличных денег, чтобы снизить риски "серой экономики" и увеличить поступления в казну. В начале 2024 года правительство приняло "План по ограничению теневой экономики на 2024-2027 годы", и в течение всего года создавалась нормативная база для его реализации.

На случай кризисных ситуаций создана система, позволяющая снимать деньги и расплачиваться карточками даже во время "форс-мажора". Однако бывает, что и в мирной обстановке человеку требуются именно наличные - причем не пара сотен евро, которые без проблем можно снять в банкоматах, а крупные суммы.

Однако снять сходу крупную сумму не так-то просто: существуют различные ограничения, комиссионная плата, особые правила для заказа в банковских филиалах. А еще имеется суровое налоговое законодательство и противодействие отмыванию средств, нажитых преступных путем: при превышении определенных лимитов можно "попасть на карандаш" к ответственным учреждениям, в том числе и к Службе финансовой разведки. Как быть жителям? TVNET+ разобрался в вопросе.

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