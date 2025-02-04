PVD отзывает из торговли пищевую добавку немецкого производства

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) констатирована, что содержание фолиевой кислоты в пищевой добавке немецкого производства Doppel Herz Aktiv A-Z Depot в три раза ниже указанного на этикетке продукта, говорится в информации, опубликованной службой, сообщает агентство LETA.