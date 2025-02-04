Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) констатирована, что содержание фолиевой кислоты в пищевой добавке немецкого производства Doppel Herz Aktiv A-Z Depot в три раза ниже указанного на этикетке продукта, говорится в информации, опубликованной службой, сообщает агентство LETA.
PVD отзывает из торговли пищевую добавку немецкого производства
PVD, проведя лабораторный контроль, констатировала 144,6 мкг фолиевой кислоты на таблетку, в то время как на этикетке указано 450 мкг фолиевой кислоты на таблетку.
В службе указали, что продукт отозван из торговли.
PVD разместила уведомление о результатах проверки в Системе быстрого оповещения Евросоюза.
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