Банкоматы больше не предлагают русский язык. Как это восприняли клиенты банков?

Много лет в банкоматах латвийских коммерческих банков клиентам были доступны три языка: латышский, английский и русский. Но с 30 января этого года вступил в силу новый закон, который предусматривает, что в дальнейшем в выборе языка русский язык доступен не будет.

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"В данный момент я не могу сказать, что есть ужасный поток людей, которые не справляются. На это есть две объективные причины. Еще только начало феврале, еще пенсии придут. И люди захотят снять свои деньги в банкомате. Посмотрим еще в течение этого месяца, заметили ли люди. Вторая вещь. Банкоматы же не самая сложная вещь для использования. Все примерно знают, как что выглядит, что хотят снять, поэтому его функции понятны на всех языках", - указал представитель Swedbank Янис Кропс.

С таким же мнением выступили и представители других банков - в колл-центрах царит тишина. Лишь иногда в филиалах появляется клиент с просьбой о помощи, но такие случаи редки.

В целях безопасности важно помнить - если возникают проблемы в использовании банкомата, ни в коем случае нельзя просить помощи у незнакомцев на улице. Вместо этого нужно незамедлительно связаться со своим банком.

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