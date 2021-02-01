Как гений венчурных фондов спровоцировал "вечеринку на бирже" ценой в миллиарды

Брокер венчурного фонда Scion Asset Management Бьюрри сообщил, что приобрел 5,2% акций проблематичного игрока на рынке видеоигр GameStop. В то время стоимость акций варьировалась от двух до 4,2 доллара за акцию. Всего Бьюрри вложил в GameStop 15 миллионов долларов. У Бьюрри был план, с помощью которого он уже заработал несколько миллионов долларов во время экономического кризиса в 2008 году.

Этот план стал настолько известным, что Голливуд даже снял об этом фильм "The Big Short", в котором роль Бьюрри сыграл актер Кристиан Бейл. План предусматривал убедить представителей The Big Short использовать наличные деньги для выкупа акций. В письме совету директоров GameStop Бьюрри призвал акционеров установить лимит выкупа акций в размере 300 миллионов долларов. В момент, когда письмо было написано, капитализация GameStop на рынке и была только 300 миллионов долларов.

План Бьюрри позволил начать одну из самых сумасшедших и неконтролируемых сделок в истории финансового рынка. По просьбе инвесторов, в том числе и самого Бьюрри, GameStop в 2019 году выкупила акций примерно на 200 миллионов долларов, снизив их оборот в свободной продаже на 38%. В результате повторного приобретения акций, а также огромного притока акций венчурного фонда в конце 2020 года GameStop стало предприятием, акции которого продаются больше всего во всем в мире. Само предприятие от этого тяжело пострадало, так как объемы продаж видеоигр в местах физической торговли значительно снизились.

Стоимость акций GameStop начала резко расти - начиная с 2,57 доллара за акцию и заканчивая 365 долларами за акцию во второй половине дня 27 января. У роста стоимости акций своя причина - в соцсети Reddit ряд непрофессиональных спекулянтов призывали выкупать акции GameStop, пока их можно купить за низкую цену. На этот призыв отозвалось очень много людей, и, принимая во внимание резкий рост спроса на акции, многие большие инвесторы попали в неудобную ситуацию, что привело к большим потерям венчурных фондов.

Все началось в момент, когда участники группы WallStreetBets в Reddit на протяжении нескольких месяцев пытались поднять стоимость акций GameStop. Когда это действительно произошло, участники группы в Reddit "почувствовали вкус крови", и в январе был создан искусственный дефицит акций, в результате чего стоимость акций GameStop выросла на 881%.

Это грандиозная борьба между венчурными фондами Уолл-стрит и "любителями-инвесторами" напомнила о похожем инциденте, произошедшем примерно 15 лет назад, в который были вовлечены и профессиональные торговцы акциями. В 2006 году миллиардер Джон Арнольд сделал ставку против венчурного фонда Брайана Хантера Amaranth Advisors в связи со сделками в сфере природного газа. В результате этого Арнольд стал еще богаче, а Amaranth Advisors потерял шесть миллиардов долларов и потерпел крах.