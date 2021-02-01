"Нож для убийства". Жителей смутил товар, продающийся в латвийском интернет-магазине

В одном из латвийских интернет-магазинов зритель передачи нашел товар, который называется "нож для убийств". Является ли это преждевременной первоапрельской шуткой, или же торговец настроен более чем серьезно и знает, как этот нож использовать? Выяснить это передача Bez Tabu отправилась в магазин, находящийся в риге.

Продавщица магазине не смогла объяснить, почему ножу дано такое название. Однако передаче удалось связаться с вышестоящим представителем магазина. Он ответил на вопрос встречным вопросам: "А охота разве не убийство? Это одно и то же. Кто-то называет это охотой. Другие - убийством".

На вопрос, не смущает ли представителя, что в названии товара используется слово "убийство", он отметил, что "нигде не было упомянуто, что это о людях. И он для этого и не задуман".

Это просто перевод, переведено было автоматически. На это не нужно обращать внимание".

В полиции указали, что в Латвии торговать ножами не запрещено. В свою очередь, если говорить о названии конкретного ножа, то стражи порядка никого за "креатив" призывать к ответственности не собираются. Впрочем, информация все-таки была передана для ознакомления ответственным работникам полиции.

В день создания сюжета передачи название ножа было изменено. Сейчас он называется "нож для охоты, туризма и исключения".