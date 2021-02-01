"Э литтл бит?" Президент Украины Зеленский дал интервью американскому каналу НВО

Президент Украины Владимир Зеленский в большом интервью, показанном в ночь на понедельник по московскому времени на американском телеканале НВО, рассказал, о чем хочет поговорить с Джо Байденом, не держит ли зла на Дональда Трампа и почему не хочет прививать украинцев российской вакциной от коронавируса.

Би-би-си отобрала наиболее интересные цитаты из этой беседы.

"Мистер президент, почему мы до сих пор не в НАТО?"

Владимир Зеленский заявил, что в отношениях Украины и США он "хотел бы, чтобы мы вышли на новый этап, начали новый путь".

Он напомнил, что Джо Байден обещал уделять особое внимание обеспечению безопасности в Европе, и это, по словам Зеленского, очень важно для Украины: "Для нас безопасность Европы - это мы, это война на востоке Украины, это агрессия Российской Федерации, аннексия Крыма".

Ключевой инструмент обеспечения этой безопасности, считает украинский президент, - это НАТО, намерения вступить в состав которой, напомнил Зеленский, Украина прописала в своей конституции.

"Если бы Украина была в НАТО, не было бы эскалации на востоке Украины", - говорит он. 4

Поэтому первым вопросом, который Владимир Зеленский собирается задать Джо Байдену при личной встрече, будет: "Мистер президент, почему мы до сих пор не в НАТО?"

В ответ украинский лидер желал бы услышать обещание Байдена добиться предоставления Киеву членства в НАТО в течение своего президентского срока.

"Или другим будет ответ, но хотелось бы, чтобы он был очень честным", - резюмирует Зеленский.

В другом месте своего интервью Зеленский заявляет, что США предоставляют Украине слишком мало военной помощи и призывает увеличить ее масштаб, вспомнив при этом и о давней идее Киева обустроить на территории страны центр противодействия кибератакам и информационным атакам со стороны России.

"Желания от России я не вижу"

Владимир Зеленский довольно бесхитростно ушел от ответа на вопрос о том, как можно понять Владимира Путина и как можно работать с ним.

"Я боюсь, что не могу рассказать этого телезрителям, иначе это потом не сработает. Потому что все будут смотреть вашу программу, даже он будет смотреть", - сказал он. 4

В то же время Зеленский честно признал: "нормандский формат" (Украина, Россия, Германия, Франция) по урегулированию конфликта в Донбассе стагнирует, и обвинил в этом Россию, которая якобы не желает двигаться к миру. Ее позиция, по словам Зеленского, состоит в федерализации Украины, ослаблении ее центральной власти, "сохранении сепаратистов" - следует понимать, сохранение нынешнего руководства самопровозглашенных "республик" и после передачи контроля над Донбассом Киеву.

"Мы видели это в Приднестровье - тот же эффект", - с явной неприязнью к такому варианту развития событий говорит Зеленский.

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