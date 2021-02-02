В сточных водах Елгавы Covid-19 появился за пять дней до роста заболеваемости

"Результаты этого исследования показывают, что вспышку заболеваемости можно предсказать, сделав анализ сточных вод", - сказал он.

Подобные исследования проводились также в Кулдиге и Юрмале, где количество копий РНК вируса в сточных водах соотносилось с количеством заражений Covid-19. В результате исследования был сделан вывод, что количество РНК-копий вируса в сточных водах соотносится с числом болеющих.

В презентации Думписа также отмечалось, что данные о сточных водах могут указывать на выздоровление жителей, которое еще не подтверждено медицинскими способами.

В настоящее время идет поиск финансирования для мониторинга сточных вод по всей стране.