В первые недели года количество умерших в Латвии увеличилось на 42,8%

С 4 по 17 января этого года в Латвии был зарегистрирован 1651 случай смерти, тогда как за тот же период 2020 года - 1156.

В этом году за первые две недели года умерли 874 женщины, что на 39,8% больше, чем за тот же период 2020 года, и 777 мужчин, что на 46,3% больше.

88,2% или 1456 умерших в первые две недели года были старше 60 лет. В том числе 109 умерших были в возрасте от 60 до 64 лет, 152 - в возрасте от 65 до 69 лет, 181 - в возрасте от 70 до 74 лет, 232 - в возрасте от 75 до 79 лет, 315 - в возрасте от 80 до 84 лет, 262 - в возрасте от 85 до 89 лет, 205 - в возрасте 90 лет и старше.