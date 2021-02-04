Недостатки Brexit: в Великобритании застрял предусмотренный для Латвии груз одежды секонд-хенд

Экспорт одежды секонд-хенд и других товаров базируемого на северо-востоке Англии предприятия ECS Textiles с января остановился, на его складах копятся горы ношенной одежды.

"Пробки" на границах, горы документов и сложности с ориентированием в новых правилах после переходного периода Brexit означают, что мимо носа магазинов секонд-хенд проходят тонны товаров.

Ранее ECS Textiles еженедельно слал в Латвию пять 20-тонных контейнеров с ношенной одеждой, игрушками, мебелью и другими вещами, которые далее продавались в Восточной Европе. Однако в конце года завершился переходный период Brexit, и поставки больше осуществлять не получается.

Один контейнер застрял в Рижском порту, где где ему угрожают пошлины на импорт, обычно применяемые к товарам из Китая. 1

Менеджер про продажам ECS Textiles Джеймс Офисер говорит, что склад предприятия забит пожертвованной одеждой, которую невозможно отослать в другие страны.

"Мы достигли предела своих возможностей", - указал он. "По сути, это может означать конец нашего бизнеса, так как у нас физически нет места, и это тревожно. Наши контейнеры стоят в аэропортах, мы платим за их нахождение там, наши клиенты не получают свой товар, у нас нет доходов".

Спустя месяц после вступления торгового договора Brexit в силу, все больше британских предприятий жалуется, что дополнительные расходы и задержки в поставках угрожают их существованию.

Оборот ECS Textiles составляет примерно два миллиона фунтов (2,26 миллиона евро) в год. Оно собирает одежду и другие товары из благотворительных магазинов и домашних хозяйств и продает их в Восточной Европе. Еженедельно предприятие может жертвовать тысячи фунтов различным благотворительным организациям и Национальной службе здравоохранения Великобритании.

Офисер указывает, что некий приют для животных обычно получает от предприятия 5000 фунтов в неделю, однако в последнее время предприятие могло позволить себе выплатить ему только 1000 фунтов. 1

Возникли у предприятия проблемы и с правилами о стране происхождения. Британские товары в ЕС можно продавать с тарифом 0%, однако большинство экспортируемых ECS Textiles товаров секонд-хенд произведены в Китае, поэтому чиновники порта в Латвии угрожают применить тариф в размере 5,3% и насчитать дополнительные налоги, указал Офисер журналистам The Guardian. Эти дополнительные расходы не соединимы с бизнес-моделью компании, так как таким образом она не может обеспечить свое существование и собрать средства на благотворительность.

Теперь компания сортирует товары, чтобы в качестве страны происхождения можно было указывать Великобританию. Несмотря на то, что региональная торговая палата помогла ECS Textiles, Офисер рассказал, что правительство Великобритании не прошло компании навстречу, так как она пыталась получить сертификат о стране происхождения, чтобы продолжать торговлю с ЕС.