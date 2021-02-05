Во время строительства Rail Baltica на Рижском вокзале серьезно сократится количество поездов

По этой причине VAS Latvijas dzelzceļš (LDz) разработало первое предложение по новому расписанию поездов, и ожидается, что новое расписание поездов вступит в силу 28 марта.

"Мы постараемся обеспечить движение от Центрального вокзала, но

при необходимости некоторые поезда будут иметь конечную остановку в Земитаны или Торнякалнсе.

Наша главная задача - обеспечить, чтобы движение поездов не прекращалось во время строительства", - сказал Линкайтс, напомнив, что через центральный вокзал проходят не только пассажирские поезда, но и товарные.

По словам Линкайтса, одной из проблем при строительстве рижского узла будет электрическая тяга, которая в настоящее время обеспечивается на линии в три киловольта, тогда как линия Rail Baltica строится с напряжением 25 киловольт, и это означает, что вся электрическая сеть должна быть перестроена на новое напряжение. Этот проект потребует дополнительных затрат.

Министр также сообщил, что закупленные AS Pasažieru vilciens новые электропоезда, первый из которых должен начать курсировать в Латвии в 2022 году, заказывались с возможностью переоборудования на новую электропередачу.