По оценкам экспертов, цена на топливо поднимется выше 1,50 евро за литр.

Если мы сравним сегодняшние цены на топливо с ценами всего два месяца назад, они выросли примерно на 10 центов.

Как сообщил Re:TV водитель Юрис, который каждый день вычисляет стоимость маршрута из Валмиеры в Ригу и обратно - он чувствует, что цена значительно выросла. Поэтому приходится искать заправочные станции с более дешевым топливом: "Сейчас с одним баком в неделю ездить не получается, 50 литров мало. По текущим ценам это 61 евро. Я нашел одну заправку, где цена не так резко выросла, и заправляюсь там".

В настоящее время отраслевые эксперты объясняют рост цен на топливо восстановлением мировых энергетических рынков после глубокого падения весной 2020 года из-за пандемии Covid-19. На мировых биржах цены на нефть продолжают расти с каждым днем, что также влияет на цены на топливо в Латвии.

Мартиньш Аболиньш, экономист банка Citadele, отмечает: "В настоящее время она уже превышает 50 долларов за баррель, что относительно близко к цене на нефть до Covid-19. Это главный фактор, который мы видим в ценах на топливо в Латвии".

Оярс Карчевскис, президент Латвийской ассоциации торговцев топливом, сообщил Re:TV, что в этом году в Латвии не повышался акциз на топливо. Он поясняет, что после весеннего кризиса Covid-19 нефтедобывающие страны восстановили стабильность и смогли договориться о дальнейших действиях: "Страны ОПЕК плюс, а также Россия согласились не увеличивать добычу, но Саудовская Аравия объявила, что сократит добычу на один миллион баррелей, или 10%, в день".

Экономист Мартиньш Аболиньш добавляет, что

росту цен на нефть также способствуют новости о темпах вакцинации против Covid-19, а также прогнозы развития мировой экономики

и общее сокращение инвестиций в нефтедобывающий сектор. "Например, в случае с США общее количество скважин уменьшилось, что значительно. В результате все факторы - попытки контролировать цены, сокращать инвестиции, сокращать производство и ожидания восстановления экономики - все больше подталкивают их рынки вверх".

По мнению экспертов, рост цен на топливо в Латвии продолжится. Скорее всего, он будет стабильным, в пределах 5-7% в месяц.

Скорее всего, через полгода цены на топливо снова выйдут на докризисный уровень, тогда за бензин 95-й марки мы будем платить около 1,30 евро за литр.

"На данный момент это несколько центов, так что вы можете наблюдать за ростом в течение недели, и, похоже, это будет продолжаться", - резюмирует Карчевскис.