Covid-19: в Литве за сутки 654 новых случая, 19 смертей, в Эстонии - 596 новых случаев, пять смертей

За минувшие сутки в Литве подтверждено 654 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 19 человек, сообщил Департамент статистики.
Кроме того, в общую статистику смертей включены еще четыре случая смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.
За минувшие сутки от Covid-19 выздоровели 1314 человека.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрирован 185 601 случай Covid-19, 135 406 человек выздоровели, 44 957 человек все еще больны.
От коронавируса в Литве скончались 2908 человек.
Первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привиты 77 425 человек, двумя дозами - 37 165 человек.
За минувшие сутки было взято 7623 проб на коронавирус.
В Эстонии за минувшие сутки проанализированы 5205 тестов на коронавирус, положительными из них оказались 596, то есть 11,5% от общего количества тестов, пять человек скончались.
Показатель кумулятивной заболеваемости за последние 14 дней составляет 544 случая на 100 000 человек, а доля первичных позитивных результатов - 10,9%.
За сутки в больницах открыты 30 новых историй болезни Covid-19, госпитализированы 412 пациентов.
От Covid-19 в стране привиты 33 927 человек, две дозы вакцины получил 15 871 человек.