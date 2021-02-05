В Латвии планируют ввести бесплатный и коммерческий транспорт

Как сообщила представитель Автотранспортной дирекции Лилита Пелчере, ранее в Латвии не было ни бесплатных, ни коммерческих автобусных маршрутов, и их планируется ввести, подготовив соответствующие поправки к нормативным актам.

В случае коммерческих перевозок стоимость билета будет определять перевозчик, который будет нести сам все расходы, и государство не будет покрывать ему убытки.

Чтобы иметь возможность оказывать услуги на этих маршрутах, перевозчик должен соответствовать определенным требованиям к качеству, таким как возраст автобусов и возможность безналичной оплаты. 22

Планируется, что изначально коммерческими маршрутами будут

Рига-Яункемери,

Рига-Слока,

Рига-Олайне,

Рига-Елгава,

Рига-Сигулда,

Рига-Саласпилс,

Рига-Огре

Рига-Даугавпилс.

Автотранспортная дирекция будет выдавать разрешения на перевозки по коммерческим маршрутам и контролировать соблюдение поставщиками услуг всех условий.

Также будет введен ряд маршрутов, по которым пассажиры смогут ездить бесплатно. Для введения бесплатного транспорта будут три критерия - на маршруте должна быть плотность населения менее четырех человек на квадратный километр, государство покрывает 85% расходов на содержание маршрута, а среднее количество пассажиров составляет 2,5.