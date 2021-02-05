В Латвии планируют ввести бесплатный и коммерческий транспорт
В Латвии планируется ввеcти коммерческие и бесплатные автобусные маршруты, свидетельствует план развития автобусных перевозок, представленный совету по общественному транспорту.
В Латвии планируется ввеcти коммерческие и бесплатные автобусные маршруты, свидетельствует план развития автобусных перевозок, представленный совету по общественному транспорту.
Как сообщила представитель Автотранспортной дирекции Лилита Пелчере, ранее в Латвии не было ни бесплатных, ни коммерческих автобусных маршрутов, и их планируется ввести, подготовив соответствующие поправки к нормативным актам.
В случае коммерческих перевозок стоимость билета будет определять перевозчик, который будет нести сам все расходы, и государство не будет покрывать ему убытки.
Чтобы иметь возможность оказывать услуги на этих маршрутах, перевозчик должен соответствовать определенным требованиям к качеству, таким как возраст автобусов и возможность безналичной оплаты.
Планируется, что изначально коммерческими маршрутами будут
Автотранспортная дирекция будет выдавать разрешения на перевозки по коммерческим маршрутам и контролировать соблюдение поставщиками услуг всех условий.
Также будет введен ряд маршрутов, по которым пассажиры смогут ездить бесплатно. Для введения бесплатного транспорта будут три критерия - на маршруте должна быть плотность населения менее четырех человек на квадратный километр, государство покрывает 85% расходов на содержание маршрута, а среднее количество пассажиров составляет 2,5.
Планируется, что Автотранспортная дирекция будет раз в год пересматривать маршруты и вносить предложения в совет по общественному транспорту, который будет утверждать новые маршруты сроком на два года.