Пт, 5.02.2021
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Янис Витенбергс, министр экономики
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В Латвии планируют ввести бесплатный и коммерческий транспорт

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

 В Латвии планируется ввеcти коммерческие и бесплатные автобусные маршруты, свидетельствует план развития автобусных перевозок, представленный совету по общественному транспорту.

Как сообщила представитель Автотранспортной дирекции Лилита Пелчере, ранее в Латвии не было ни бесплатных, ни коммерческих автобусных маршрутов, и их планируется ввести, подготовив соответствующие поправки к нормативным актам.

В случае коммерческих перевозок стоимость билета будет определять перевозчик, который будет нести сам все расходы, и государство не будет покрывать ему убытки.

Чтобы иметь возможность оказывать услуги на этих маршрутах, перевозчик должен соответствовать определенным требованиям к качеству, таким как возраст автобусов и возможность безналичной оплаты.

Планируется, что изначально коммерческими маршрутами будут

  • Рига-Яункемери,
  • Рига-Слока,
  • Рига-Олайне,
  • Рига-Елгава,
  • Рига-Сигулда,
  • Рига-Саласпилс,
  • Рига-Огре
  • Рига-Даугавпилс.

Автотранспортная дирекция будет выдавать разрешения на перевозки по коммерческим маршрутам и контролировать соблюдение поставщиками услуг всех условий.

Также будет введен ряд маршрутов, по которым пассажиры смогут ездить бесплатно. Для введения бесплатного транспорта будут три критерия - на маршруте должна быть плотность населения менее четырех человек на квадратный километр, государство покрывает 85% расходов на содержание маршрута, а среднее количество пассажиров составляет 2,5.

Планируется, что Автотранспортная дирекция будет раз в год пересматривать маршруты и вносить предложения в совет по общественному транспорту, который будет утверждать новые маршруты сроком на два года.

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