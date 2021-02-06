Относительно большое количество новых случаев Covid-19 выявлено в Юрмале, Лиепае и Аглонском крае

За последние сутки в Риге было зарегистрировано 310 новых случаев заражения, а общее кумулятивное число случаев в столице за 14 дней в настоящее время составляет 3600 человек.

В Даугавпилсе зарегистрировано 56 новых случаев, а общее количество за две недели составляет 702 случая.

В Юрмале зарегистрировано 42 новых случая, а общее количество заболевших за последние две недели увеличилось до 339 жителей.

В Аглонском крае, а также в Лиепае было выявлено 37 новых заболевших, общее количество заболевших за последние 14 дней увеличилось до 63 жителей в Аглоне и до 255 в Лиепае. В результате Аглонский край стал муниципалитетом с самым высоким уровнем заболеваемости на 100 000 жителей.

За последние сутки в Елгаве были обнаружены еще 30 новых инфицированных, в Резекне - 22, в Добельском и Талсинском краях - по 20, в Олайнском крае - 19, в Вилякском крае - 18, а в Стренчинском крае - 17 жителей.