Пн, 8.02.2021
Лишь несколько компаний в сфере туризма в Латвии имели достаточно ресурсов и сбережений, чтобы поддерживать свой бизнес на плаву так долго. Кроме того, сами предприниматели вложили в выживание больше, чем государство. Эрик Лингеберзиньш, профессор Высшей школы бизнеса Turība
Эрик Лингеберзиньш, профессор Высшей школы бизнеса Turība
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Бывший таможенный контролер СГД сядет в тюрьму: он не указал доходы от азартных игр

ФОТО: Shutterstock

Суд первой инстанции приговорил к семи месяцам тюрьмы бывшего старшего таможенного контролера Службы госдоходов (СГД), который в декларации не указал доходы от азартных игр и розыгрышей на сумму 154 441 евро, сообщает агентство LETA.

Должностное лицо обвинялось в том, что указало ложную информацию в декларации о доходах в большом объеме и избегало уплаты налогов.

Согласно решению о передаче уголовного дела суду, обвиняемый, будучи государственным должностным лицом, во время подачи очередной декларации в СГД не указал правдивую информацию о полученных в 2018 году доходах.

Осознавая, что полученные от азартных игр и розыгрышей доходы облагаются подоходным налогом, обвиняемый в декларации за 2018 год их не указал, таким образом, он нанес государству ущерб в размере 44 178 евро.

Суд Латгальского предместья Риги признал обвиняемого виновным и наказал лишением свободы на семь месяцев, принудительными  работами на 200 часов, с лишением права производить коммерческую деятельность на два года.

Решение можно оспорить в течение десяти дней в апелляционном порядке.

Агентство LETA выяснило в СГД, что должностное лицо прекратило трудовые отношения с СГД в начале прошлого года.

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