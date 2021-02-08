Бывший таможенный контролер СГД сядет в тюрьму: он не указал доходы от азартных игр

Должностное лицо обвинялось в том, что указало ложную информацию в декларации о доходах в большом объеме и избегало уплаты налогов.

Согласно решению о передаче уголовного дела суду, обвиняемый, будучи государственным должностным лицом, во время подачи очередной декларации в СГД не указал правдивую информацию о полученных в 2018 году доходах.

Осознавая, что полученные от азартных игр и розыгрышей доходы облагаются подоходным налогом, обвиняемый в декларации за 2018 год их не указал, таким образом, он нанес государству ущерб в размере 44 178 евро.

Суд Латгальского предместья Риги признал обвиняемого виновным и наказал лишением свободы на семь месяцев, принудительными работами на 200 часов, с лишением права производить коммерческую деятельность на два года.

Решение можно оспорить в течение десяти дней в апелляционном порядке.