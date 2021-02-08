До сих пор нет ясности, когда салоны красоты смогут возобновить работу

Премьер-министр Кришьянис Кариньш 29 января поручил Минздраву в сотрудничестве с представителями индустрии красоты в течение недели разработать критерии безопасной работы салонов красоты в долгосрочной перспективе. Парламентский секретарь премьера Эвика Силиня сегодня сообщила в Twitter, что премьер-министр просил Минздрав разработать требования, чтобы индустрия красоты могла возобновить работу, но получил не совсем то, что ожидалось.

В то же время Силиня отметила, что надежды найти безопасные решения для возобновления работы салонов еще не потеряны. 40

Согласно имеющимся в распоряжении агентства LETA предложениям Минздрава, работа салонов красоты может возобновиться, когда ситуация заметно стабилизируется и заболеваемость Covid-19 будет меньше 200 случаев на 100 000 населения. В настоящее время этот показатель составляет 569,1 случая, увеличившись за последние семь дней на 2%.

В то же время Минздрав допускает, что могут быть исключения в предоставлении отдельных услуг до того, как показатель заболеваемости упадет до указанного уровня. Это парикмахерские услуги, маникюр и педикюр только в гигиенических целях.

При этом отмена запрета возможна только при выполнении ряда условий, например, может быть разрешено работать только тем салонам, которые уведомили о своей деятельности Инспекцию здравоохранения, в салоне должны быть размещены информационные материалы, обеспечено 25 кв. м площади на одного посетителя, в одном помещении могут находиться только один мастер и один клиент.