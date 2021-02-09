Стало известно, когда Lidl будет готов открыть первые магазины в Латвии

Она подчеркнула, что Lidl ранее не называл конкретные даты открытия магазинов.
Хасана отметила, что заболеваемость Covid-19 в стране по-прежнему высока. Lidl Latvija строго соблюдает установленные правительством требования и тщательно оценивает риски для своих работников и будущих клиентов.
Lidl начнет деятельность в Латвии, открыв несколько магазинов одновременно.
"Такое событие, как правило, вызывает большой интерес и скопление людей, что может увеличить риски для общественного здоровья", - сказала представитель предприятия.
В настоящее время построено уже 14 магазинов Lidl и параллельно ведется строительство еще нескольких.
В конце января был открыт логистический центр Lidl Latvija в Риге площадью 51 тыс. кв. м. Затраты на его строительство составили более 55 млн евро.