Стало известно, когда Lidl будет готов открыть первые магазины в Латвии

Она подчеркнула, что Lidl ранее не называл конкретные даты открытия магазинов.

Хасана отметила, что заболеваемость Covid-19 в стране по-прежнему высока. Lidl Latvija строго соблюдает установленные правительством требования и тщательно оценивает риски для своих работников и будущих клиентов.

Lidl начнет деятельность в Латвии, открыв несколько магазинов одновременно.

"Такое событие, как правило, вызывает большой интерес и скопление людей, что может увеличить риски для общественного здоровья", - сказала представитель предприятия.

В настоящее время построено уже 14 магазинов Lidl и параллельно ведется строительство еще нескольких.