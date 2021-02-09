Вт, 9.02.2021
Покупатели все чаще выбирают квартиры в новых проектах, поэтому их популярность продолжает расти, а доля рынка серийных квартир снижается, что связано с повышением покупательной способности и желанием улучшить качество и условия жизни. Эвия Дзените, руководитель отдела продажи жилья Latio
Эвия Дзените, руководитель отдела продажи жилья Latio
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Стало известно, когда Lidl будет готов открыть первые магазины в Латвии

LIDL в Екабпилсе ФОТО: Пресс-фото/Kaspars Siliņš

Предприятие розничной торговли ООО Lidl Latvija первые магазины в Латвии будет готово открыть после улучшения эпидемиологической ситуации, сообщила агентству LETA руководитель департамента коммуникации Lidl Latvija Дана Хасана.

Она подчеркнула, что Lidl ранее не называл конкретные даты открытия магазинов.

Хасана отметила, что заболеваемость Covid-19 в стране по-прежнему высока. Lidl Latvija строго соблюдает установленные правительством требования и тщательно оценивает риски для своих работников и будущих клиентов.

Lidl начнет деятельность в Латвии, открыв несколько магазинов одновременно.

"Такое событие, как правило, вызывает большой интерес и скопление людей, что может увеличить риски для общественного здоровья", - сказала представитель предприятия.

В настоящее время построено уже 14 магазинов Lidl и параллельно ведется строительство еще нескольких.

В конце января был открыт логистический центр Lidl Latvija в Риге площадью 51 тыс. кв. м. Затраты на его строительство составили более 55 млн евро.

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