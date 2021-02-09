"Мы сделаем все гораздо хитрее": соратники Навального сообщили о новой протестной акции

"Мы сегодня-завтра расскажем о ее формате. Просто это будет какой-то совсем другой формат.

Мы сделаем все гораздо хитрее и не будем пытаться непосредственно взаимодействовать с полицией, будем от этого уходить", - приводит слова Волков "МБХ-Медиа".

Волков позже подробнее рассказал о новом формате акции. Он предлагает жителям "больших российских городов" выйти вечером во двор, включить фонарик в телефоне и так постоять несколько минут. Затем сделать фото с акции протеста и выложить в соцсети.

"Никакого ОМОНа, никакого страха. Может быть, вам покажется, что эти 15 минут ничего не изменят - но, на самом деле, они изменят все", - написал он.

Напомним, 23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге, а также других городах России прошли массовые протестные акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Тогда в ходе протестов задержали около 11 тысяч человек, а после возбудили 50 уголовных дел.