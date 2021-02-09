Covid-19 и бизнес: часть балтийских предприятий сумела увеличить свой оборот

В то же время треть малых и средних предприятий стран Балтии сумела сохранить оборот на уровне 2019 года, а у 10% предприятий оборот увеличился.

Как отмечает Luminor, для того, чтобы пережить кризис, малые и средние предприятия Балтии были вынуждены адаптировать и реорганизовать свою деятельность, чаще всего за счет введения дополнительных требований безопасности, корректировки денежных потоков, разработки новых продуктов и услуг и изменения бизнес-модели.

Согласно данным опроса, малым и средним предприятиям в Латвии бизнес-модель приходилось менять чаще всего - это сделали 20% предприятий, тогда как в Литве -17%, а в Эстонии - 12%.

По данным опроса, почти каждому пятому предпринимателю в странах Балтии потребуется более года, чтобы полностью оправиться от кризиса из-за пандемии. В среднем каждому третьему малому и среднему предприятию в странах Балтии потребуется не менее 6-12 месяцев, а пятой части - от 3 до 6 месяцев. Треть предпринимателей настроены позитивно, ожидая, что смогут вернуться к тому же масштабу деятельности, что был до пандемии, в течение 1-3 месяцев.

В то же время 4% малых и средних предприятий в Латвии, 5% в Литве и 2% в Эстонии были более пессимистичны в своих прогнозах, заявив, что их бизнес, возможно, никогда не достигнет масштаба, которые были до пандемии.

В Luminor отметили, что пандемия и ограничения также изменили способ организации работы предприятий. Например, в Латвии 51% малых и средних предприятий решили перейти на удаленный формат, в то время как в Литве и Эстонии так поступили 38% и 43% соответственно. Почти каждое пятое предприятие в странах Балтии продолжило работать очно, поскольку этого, скорее всего, требует специфика работ. В отраслях, где возможна удаленная работа, она стала повседневной для 20% малых и средних предприятий в Латвии, 27% - в Литве и 17% - в Эстонии.