"Ряд проблем в логистике": Omniva инвестирует крупную сумму в расширение сети пакоматов

Как рассказала руководитель Omniva Беате Краузе-Чеботаре, спрос на услуги предприятия в начале 2021 года вырос на 163%, что создало ряд проблем в логистике и других процессах.

"Поэтому мы уже сейчас сделали крупные инвестиции в увеличение наших мощностей, а также начали процессы согласования по размещению еще 51 нового посылочного автомата на всей территории Латвии - как в местах, где уже доступны услуги Omniva, так и в населенных пунктах, где посылочных автоматов до сих пор не было", - сказала она.

По словам Краузе-Чеботаре, люди все больше ценят преимущества электронной коммерции, в основном из-за экономии времени. "Также все больше и больше компаний интересуются разработанными нами IТ-решениями для обеспечения полного цикла работы интернет-магазина (например, решения для расчетов и доставки, плагины для доставки и возврата покупок в интернет-магазинах и т. д.). Мы рассматриваем это направление как одно из основных в бизнесе Omniva Latvija", - сказала глава предприятия.

В декабре 42 посылочных автомата по всей Латвии были расширены 1744 ячейками, и сейчас общее количество ячеек составляет 26 133.