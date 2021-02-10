Суд дал добро: погрязший в долгах Stockmann надеется за год продать свои универмаги

План подразумевает продолжение работы всех универмагов Stockmann, в том числе интернет-магазинов; продажа и последующую аренду зданий универмагов в Хельсинки, Таллинне и Риге; а также продолжение бизнеса Lindex в составе Stockmann Group. Срок действия плана - восемь лет.

Согласно плану, компания использует денежные потоки от операций Lindex и доход от продажи недвижимости в основном для погашения долгов.

Кроме того, Stockmann заключил новые рыночные договоры аренды на аренду небольших торговых площадей для всех своих универмагов. Компания также сократит свои офисные площади в Хельсинки.

По сообщению фирмы, план поддержали крупнейшие кредиторы и акционеры компании, а также правление Stockmann.