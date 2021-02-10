Ср, 10.02.2021
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Министерство экономики Латвии
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Суд дал добро: погрязший в долгах Stockmann надеется за год продать свои универмаги

Универмаг Stockmann в Таллинне. ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/EMF

Во вторник окружной суд Хельсинки одобрил план реорганизации Stockmann plc, в результате чего процедура санации предприятия была завершена, пишет Rus.Postimees со ссылкой на BNS.

План подразумевает продолжение работы всех универмагов Stockmann, в том числе интернет-магазинов; продажа и последующую аренду зданий универмагов в Хельсинки, Таллинне и Риге; а также продолжение бизнеса Lindex в составе Stockmann Group. Срок действия плана - восемь лет.

Согласно плану, компания использует денежные потоки от операций Lindex и доход от продажи недвижимости в основном для погашения долгов.

Кроме того, Stockmann заключил новые рыночные договоры аренды на аренду небольших торговых площадей для всех своих универмагов. Компания также сократит свои офисные площади в Хельсинки. 

По сообщению фирмы, план поддержали крупнейшие кредиторы и акционеры компании, а также правление Stockmann. 

Компания имеет примерно 433,5 миллиона евро обеспеченного реструктурируемого долга, примерно 200,6 миллиона евро необеспеченного долга и 108,1 миллиона евро долга с наименьшей приоритетностью. В общей сложности задолженность Stockmann составляет чуть более 742 миллионов евро. 

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