Ср, 10.02.2021
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Ивар Аболиньш, председатель NEPLP
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Как собака, пропавшая перед ураганом в 2017 году, нашлась и вернулась домой

В Техасе (США) собака, которая потерялась за несколько дней до мощного урагана "Харви" в 2017-м, вернулась домой спустя более трех лет. Об этом сообщается на странице организации The Forgotten Pet Advocates в Facebook. 

Собака Мэдди потерялась, когда ее хозяева переезжали из одного района Хьюстона в другой. У собаки был микрочип, однако после переезда не получилось обновить информацию о местоположении питомца. Отмечается, что хозяева все время продолжали искать Мэдди. 

BACK HOME AFTER 3 YEARS!!!! This 16 year old was picked up yesterday by FPA Volunteer, Gayle on the streets of Houston....

Опубликовано The Forgotten Pet Advocates Суббота, 6 февраля 2021 г.

В феврале 2021-го Мэдди обнаружила волонтер организации The Forgotten Pet Advocates (она помогает пропавшим животным). Собака просто бродила по улице. 

В организации прибегли к помощи специальной программ и за сутки хозяева собаки были найдены.

На своей странице организация опубликовала снимки воссоединения 16-летней собаки с хозяевами. Как написали на странице, семья много плакала - от счастья. 

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