Как собака, пропавшая перед ураганом в 2017 году, нашлась и вернулась домой

Собака Мэдди потерялась, когда ее хозяева переезжали из одного района Хьюстона в другой. У собаки был микрочип, однако после переезда не получилось обновить информацию о местоположении питомца. Отмечается, что хозяева все время продолжали искать Мэдди.

BACK HOME AFTER 3 YEARS!!!! This 16 year old was picked up yesterday by FPA Volunteer, Gayle on the streets of Houston.... Опубликовано The Forgotten Pet Advocates Суббота, 6 февраля 2021 г.

В феврале 2021-го Мэдди обнаружила волонтер организации The Forgotten Pet Advocates (она помогает пропавшим животным). Собака просто бродила по улице.

В организации прибегли к помощи специальной программ и за сутки хозяева собаки были найдены.