Как собака, пропавшая перед ураганом в 2017 году, нашлась и вернулась домой

Собака Мэдди потерялась, когда ее хозяева переезжали из одного района Хьюстона в другой. У собаки был микрочип, однако после переезда не получилось обновить информацию о местоположении питомца. Отмечается, что хозяева все время продолжали искать Мэдди.
В феврале 2021-го Мэдди обнаружила волонтер организации The Forgotten Pet Advocates (она помогает пропавшим животным). Собака просто бродила по улице.
В организации прибегли к помощи специальной программ и за сутки хозяева собаки были найдены.
На своей странице организация опубликовала снимки воссоединения 16-летней собаки с хозяевами. Как написали на странице, семья много плакала - от счастья.