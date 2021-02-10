С 11 февраля обладатели ВНЖ не смогут въезжать в Латвию без важных причин

Она напомнила, что с четверга въезд в Латвию будет разрешен только по неотложным и важным причинам - для работы, учебы, воссоединения семьи, лечения, транзита или сопровождения несовершеннолетних, а также для возвращения на постоянное место жительства или посещения похорон.

Граждане третьих стран смогут въехать в Латвию с ВНЖ, если у них есть для этого одна из вышеуказанных причин.

"Например, гражданин третьей страны сможет въехать с ВНЖ, если является супругом гражданина Латвии и едет сюда для воссоединения семьи или работы. Въезд будет невозможен только на основании наличия недвижимости в Латвии", - сказала Калниня-Лукашевица.