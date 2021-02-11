В Израиле изобрели "чудо-препарат", за два часа улучшающий состояние критических пациентов с Covid-19

Экспериментальный препарат уже прошел фазы I и II клинических испытаний в лечении тяжелых и критических случаев Covid-19. Сообщается, что 90% тяжелобольных пациентов в этом исследовании излечились от Covid-19.

Allocetra работает в организме человека, подавляя гиперактивные иммунные и воспалительные реакции, которые иногда начинаются у пациентов с Covid-19 и называются цитокиновыми штормами. Это приводит к отказу органов и в некоторых случаях к смерти.

Пациент с Covid-19, Джаир Тайеб, который согласился на эксперимент, сказал в интервью журналистам через три дня после начала лечения: "Я не мог дышать, я едва мог говорить, мое состояние было очень критическим. Я сталкивался с ситуациями, которые невозможно описать двумя словами".

По словам пациента, он почувствовал изменение уже через два часа после приема лекарства. "Врачи прописали мне лекарство. Внезапно через два часа я почувствовал что-то странное. Я перестал кашлять, мое дыхание восстановилось, и мне стало лучше", - сказал Тайеб.

"Я не могу поверить в это. Я даже боялся сказать, что чувствую себя хорошо. Два дня назад я не мог стоять на ногах. И посмотрите на меня сейчас - я иду домой", - сказал Тайеб в интервью.

В настоящее время проходят клинические испытания III фазы этого лекарства, в которых принимают участие более 100 пациентов.