Сб, 13.02.2021
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Рынок недвижимости премиум-класса растет: 77% - это сделки с квартирами, почти все - в новых проектах

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Рынок недвижимости премиум-класса в 2020 году - наиболее объемный за последние шесть лет: в прошлом году достигнуто увеличение оборота на 6%; 77% рынка – сделки с квартирами, почти все – в новых проектах.

В наиболее активных латвийских регионах недвижимости высочайшего или премиум-класса - Риге, Юрмале и окрестностях Риги - прошлый год был наиболее объемным с 2014 года как с точки зрения количества сделок, так и оборота. В общей сложности было совершено 730 сделок с недвижимостью премиум-класса, или на 4,9% сделок больше, чем год назад, на общую сумму 202 млн евро, означая увеличение оборота сделок на 6% или 12,1 млн евро по сравнению с 2019 годом. 

Наибольшую часть от общей суммы рынка премиум-класса - 77% - образовывали сделки с квартирами премиум-класса, к тому же почти все (94%) приобретенные квартиры находились в новых проектах.

По сравнению с предыдущим годом, продано на 4,7% больше квартир премиум-класса.

Об этом свидетельствует исследование, проведенное предприятием недвижимости сегмента премиум Baltic Sotheby’s International Realty, об активности сделок в 2020 году в трех рассмотренных регионах и трех сегментах рынка недвижимости премиум-класса: квартиры, частные дома и земля под застройку в Риге, Юрмале и пригороде столицы. Используя обобщенные данные, исследовалась информация о квартирах и земле под застройку стоимостью выше 150 000 евро и частных домах стоимостью выше 350 000 евро.

"Рынок продолжает свое развитие: 2019 год тоже был довольно мощным, но прошедший год, не взирая на все вызовы, превзошел и его. Интересно, что 2020 год был обозначен двумя отрезками: в первом полугодии активность рынка заметно отставала от соответствующего периода предыдущего года. После кратковременного весеннего "шока" оптимизм вернулся на рынок с лихвой: следующие шесть месяцев прошли во внушительном водовороте инвестиций, и были достигнуты почти 2/3 от общего объема сделок.

Можно прогнозировать увеличение активности в городах после пандемии, означая и более высокую активность на рынке квартир премиум-класса, и у нас это традиционно Рига. (...) Жилье и в 2021 году будет объединять в себе функцию рабочего места, школы, а также места для встреч и развлечений в кругу своих близких, и для этого требуется достаточно просторное и качественное пространство для жизни", – комментирует владелец и член правления Baltic Sotheby`s International Realty Илзе Мазуренко.

В целом в 2020 году на рынке недвижимости премиум-класса во всех регионах и сегментах рынка был достигнут оборот в размере 202 млн евро, демонстрируя увеличение на 6% по сравнению с предыдущим годом, в общей сложности зафиксировано 730 сделок с недвижимостью премиум-класса.

Сделки с квартирами составляли 77% или 155 млн евро от общей суммы сделок, за ними следовали сделки с частными домами – 19% удельного веса или оборот в размере 39 млн евро, и сделки с землей премиум-класса под частную застройку – 4% или стоимостью 8,1 млн евро.  

Как обычно, наиболее активным регионом по сделкам с недвижимостью премиум-класса является Рига – в столице было куплено 532 объекта недвижимости премиум-класса, привлечены инвестиции в размере 121,1 млн евро. Несмотря на это, Рига была единственной рассмотренной в отчете территорией, где объемы в целом немного – на 0,6% или 700 000 евро – упали, но рынок недвижимости премиум-класса это полностью компенсировал благодаря значительному росту как в пригороде столицы, так и в Юрмале.

В курортном городе рынок недвижимости премиум-класса достиг наибольшего роста – в Юрмале было куплено 147 объектов недвижимости стоимостью 65,8 млн евро, и это на 17 объектов или 13,1% больше, образуя увеличение оборота на 19,6%. 

В свою очередь в пригороде Риги зафиксирован рост оборота на 15,7%, достигнув общей суммы в размере 15,3 млн евро (зафиксирована 51 сделка с недвижимостью премиум-класса). Хотя здесь было куплено на семь объектов недвижимости меньше, противоположно другим регионам здесь наблюдался рост стоимости недвижимости, средняя стоимость сделки увеличилась на 70 тыс. евро – до 300 000 евро.

Квартиры премиум-класса – все более доступны

Сделки с квартирами создают наибольшую активность на рынке недвижимости премиум-класса: они составляют 77% удельного веса, к тому же почти все (94%) купленные квартиры находились в зданиях новых проектов. По сравнению с предыдущим годом приобретено на 5% или 36 квартир больше – сумма увеличилась на 1,6% или 2,5 млн евро.

Большая часть роста на рынке квартир связана с активностью в Риге, образуя 75% всего оборота сделок с квартирами премиум-класса.

Рижский рынок квартир вместе с увеличением количества сделок – с 488 сделок в 2019 году до 523 сделок в прошлом году – увеличил общий оборот до 116,5 млн евро, т.е. на 2,8%. 

Уже четвертый год подряд наблюдалась тенденция к росту, и на рижском рынке квартир премиум-класса была достигнута наивысшая точка с момента введения изменений в порядке получения вида на жительство в 2014 году.

В Риге, с ростом количества сделок с квартирами, тем не менее сохранилась тенденция к понижению средней стоимости купленных квартир. 

В прошлом году квартира премиум-класса в Риге стоила в среднем 222 687 евро – на 4,1% дешевле, чем год назад.

Вслед за спадом средней цены сделки в Риге, понемногу падала и средняя цена квадратного метра: в прошлом году она была лишь на 10 евро ниже, достигнув 2018 евро/кв. м. В свою очередь в самом эксклюзивном сегменте рынка квартир в Риге наблюдается тенденция роста цены за квадратный метр: она составляла 3315 евро/кв. м в течение прошлого года.

В Юрмале в прошлом году наблюдался спад оборота на рынке квартир премиум-класса. Это главным образом объясняется более низкой средней стоимостью сделки. Количество сделок с квартирами премиум-класса в Юрмале за последние два года почти не изменилось – 104 сделки зафиксированы в 2019 году и 105 сделок в прошлом. Напротив, средняя стоимость сделки за год упала на 12 тыс. евро – до 305 000 евро. Соответственно общий оборот тоже упал до 32 млн евро или был на 2,9% меньше, чем годом ранее. Спад на рынке квартир в Юрмале связан с более слабым спросом на квартиры, которые стоят более полумиллиона евро, и небольшим спадом интереса к жилью стоимостью 300 000 – 500 000 евро.

Рынок квартир премиум-класса в пригороде Риги в прошлом году пережил небольшой – 0,3 % – рост, достигнув оборота 6,5 млн евро. Количество сделок было стабильным: оба года 35 сделок. Это означает, что средняя цена сделки с квартирой премиум-класса в окрестностях Риги в прошлом году выросла – на 7 тыс. евро, достигнув 186 000 евро.

Спрос на квартиры премиум-класса в новых проектах

С каждым годом растет доля приобретенных квартир премиум-класса в новых проектах.

В прошлом году в целом из всех 663 купленных квартир премиум-класса 94%, или 624 квартиры находились в зданиях новых проектов.

В 2020 году достигнут общий оборот в размере 145,6 млн евро с квартирами в новых проектах, это на 6,4 млн евро или 4,6% больше, чем в 2019 году.  В Риге в 2020 году было приобретено 75,1% всех квартир премиум-класса, и их общая стоимость составила 110,7 млн евро, при этом наблюдался рост 7,3% по сравнению с показателями предыдущего года, когда объем сделок составлял 103,2 млн евро и количество сделок составляло 444.

В новых проектах Юрмалы, также как со сделками с квартирами в целом, наблюдается небольшой – 4,9% – спад оборота до 29,1 млн евро, но количество сделок было почти равноценным количеству сделок в предшествующем году: 98 сделок в 2019 году и 100 сделок в прошлом году. В окрестностях Риги наблюдается рост в обороте новых проектов в размере 7,9% – с 5,4 млн евро два года назад до 5,9 млн евро в 2020 году. Количество сделок увеличилось лишь на одну сделку – до 31 сделки.

В целом во всех трех рассмотренных регионах осуществления сделок средняя цена квартиры в прошлом году составляла 236 981 евро, то есть ее можно было приобрести почти на 6 тыс. евро дешевле, чем год назад.

Тем не менее в целом средняя цена квадратного метра немного – на 69 евро – выросла, достигнув 1883 евро/кв. м.

Средний размер квартир в Риге, окрестностях Риги и Юрмале в 2020 году составлял 125 кв. м.

"Анализируя общую активность на рынке квартир премиум-класса в прошлом году, можно наблюдать, что для достаточно большой доли покупателей приобретение квартиры является способом вложения своих средств, у них это уже вторая или даже третья недвижимость, и этот вид вложения доходов признается самым надежным. Тенденции на рынке по-прежнему определяет тот факт, что на него влияют требования прозрачности и отслеживаемости финансов, которые выдвигают государство и банки, это оказывает известное давление на продавцов имущества и во многих случаях склоняет сделку в пользу покупателя, финансовые средства которого соответствуют всем требованиям, так как это ценный покупатель", – комментирует директор по продажам Baltic Sotheby`s International Realty Лига Кохтанена.

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