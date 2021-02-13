Рынок недвижимости премиум-класса растет: 77% - это сделки с квартирами, почти все - в новых проектах

В наиболее активных латвийских регионах недвижимости высочайшего или премиум-класса - Риге, Юрмале и окрестностях Риги - прошлый год был наиболее объемным с 2014 года как с точки зрения количества сделок, так и оборота. В общей сложности было совершено 730 сделок с недвижимостью премиум-класса, или на 4,9% сделок больше, чем год назад, на общую сумму 202 млн евро, означая увеличение оборота сделок на 6% или 12,1 млн евро по сравнению с 2019 годом.

Наибольшую часть от общей суммы рынка премиум-класса - 77% - образовывали сделки с квартирами премиум-класса, к тому же почти все (94%) приобретенные квартиры находились в новых проектах.

По сравнению с предыдущим годом, продано на 4,7% больше квартир премиум-класса.

Об этом свидетельствует исследование, проведенное предприятием недвижимости сегмента премиум Baltic Sotheby’s International Realty, об активности сделок в 2020 году в трех рассмотренных регионах и трех сегментах рынка недвижимости премиум-класса: квартиры, частные дома и земля под застройку в Риге, Юрмале и пригороде столицы. Используя обобщенные данные, исследовалась информация о квартирах и земле под застройку стоимостью выше 150 000 евро и частных домах стоимостью выше 350 000 евро.

"Рынок продолжает свое развитие: 2019 год тоже был довольно мощным, но прошедший год, не взирая на все вызовы, превзошел и его. Интересно, что 2020 год был обозначен двумя отрезками: в первом полугодии активность рынка заметно отставала от соответствующего периода предыдущего года. После кратковременного весеннего "шока" оптимизм вернулся на рынок с лихвой: следующие шесть месяцев прошли во внушительном водовороте инвестиций, и были достигнуты почти 2/3 от общего объема сделок.

Можно прогнозировать увеличение активности в городах после пандемии, означая и более высокую активность на рынке квартир премиум-класса, и у нас это традиционно Рига. (...) Жилье и в 2021 году будет объединять в себе функцию рабочего места, школы, а также места для встреч и развлечений в кругу своих близких, и для этого требуется достаточно просторное и качественное пространство для жизни", – комментирует владелец и член правления Baltic Sotheby`s International Realty Илзе Мазуренко.

В целом в 2020 году на рынке недвижимости премиум-класса во всех регионах и сегментах рынка был достигнут оборот в размере 202 млн евро, демонстрируя увеличение на 6% по сравнению с предыдущим годом, в общей сложности зафиксировано 730 сделок с недвижимостью премиум-класса.

Сделки с квартирами составляли 77% или 155 млн евро от общей суммы сделок, за ними следовали сделки с частными домами – 19% удельного веса или оборот в размере 39 млн евро, и сделки с землей премиум-класса под частную застройку – 4% или стоимостью 8,1 млн евро.