Сб, 13.02.2021
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Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ
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60 штрафов работодателям на общую сумму 39 700 евро: итоги проверок СГД

Здание СГД ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Управление налогового контроля Службы государственных доходов (СГД) в 2020 году провело тематические проверки 330 работодателей и в 218 случаях выявило нарушения, свидетельствуют данные СГД.

В 153 случаях с зарплат неправильно начислялись и/или платились налоги, в 33 случаях в СГД с запозданием были поданы сведения о принятых работниках, в 48 случаях выявлены нарушения регулирующих работу нормативов.

В 24 случаях в СГД не были поданы или были поданы с опозданием сведения о лицах, которые сменили или утратили статус работника, а в 26 случаях в отчетах об уплате налогов было обнаружено несоответствие данных бухгалтерскому учету.

За выявленные нарушения к работодателям применено 60 штрафов на общую сумму 39 700 евро.

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