60 штрафов работодателям на общую сумму 39 700 евро: итоги проверок СГД

В 153 случаях с зарплат неправильно начислялись и/или платились налоги, в 33 случаях в СГД с запозданием были поданы сведения о принятых работниках, в 48 случаях выявлены нарушения регулирующих работу нормативов.

В 24 случаях в СГД не были поданы или были поданы с опозданием сведения о лицах, которые сменили или утратили статус работника, а в 26 случаях в отчетах об уплате налогов было обнаружено несоответствие данных бухгалтерскому учету.