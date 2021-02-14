Вс, 14.02.2021
Поезд - это позвоночник системы. И поезд должен перевозить пассажиров там, где большой поток людей. Густс Ашманис, представитель Автотранспортной дирекции.
Густс Ашманис, представитель Автотранспортной дирекции.
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Пользователей карт eID или eParaksts просят срочно обновить программу eParakstītājs

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Жителям и организациям, которые используют для подписи документов программу eParakstītājs 3.0 и карту eID или eParaksts, необходимо срочно обновить программу на новейшую версию 1.5.13. Если программа не будет обновлена, подписание документов будет невозможным, сообщили в Государственном телерадиоцентре (LVRTC).

Руководитель отдела корпоративной коммуникации LVRTC Винета Спругайне указала, что и организациям, в системы управления документами и в другие решения информационных систем которых интегрированы Java-библиотеки eParaksts, необходимо произвести обновление библиотек. После обновления eParakstītājs 3.0 и Java-библиотек подписание снова станет возможным.

Необходимость обновления программного обеспечения не связана с угрозой безопасности. Техническое несоответствие было обнаружено только после проведенных в ночь пятницы работ по улучшению платформы. Работы были необходимы для обеспечения действительности сертификатов электронной подписи, включенных в eID-карты. 

Это стандартная процедура, которая совершается периодически, однако в этот раз смена сертификатов вызвала непредусмотренную ошибку, которая запрещает пользователям подписываться старой версией программы eParakstītājs.

Подписание документов с картой eID или eParaksts на портале eParaksts.lv нарушено не было.

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Кроме того, не было нарушено подписание с помощью приложения eParaksts mobile.

Чтобы обновить программу eParakstītājs 3.0 на версию 1.5.13, в графе программы "Помощь" нужно нажать "Обновления программы" -> "Скачать обновления". Кроме того, новую версию программы можно скачать и на портале eParaksts.lv.

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