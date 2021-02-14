Пользователей карт eID или eParaksts просят срочно обновить программу eParakstītājs

Руководитель отдела корпоративной коммуникации LVRTC Винета Спругайне указала, что и организациям, в системы управления документами и в другие решения информационных систем которых интегрированы Java-библиотеки eParaksts, необходимо произвести обновление библиотек. После обновления eParakstītājs 3.0 и Java-библиотек подписание снова станет возможным.

Необходимость обновления программного обеспечения не связана с угрозой безопасности. Техническое несоответствие было обнаружено только после проведенных в ночь пятницы работ по улучшению платформы. Работы были необходимы для обеспечения действительности сертификатов электронной подписи, включенных в eID-карты.

Это стандартная процедура, которая совершается периодически, однако в этот раз смена сертификатов вызвала непредусмотренную ошибку, которая запрещает пользователям подписываться старой версией программы eParakstītājs.

Подписание документов с картой eID или eParaksts на портале eParaksts.lv нарушено не было. 1

Кроме того, не было нарушено подписание с помощью приложения eParaksts mobile.