Литва сократила время самоизоляции для прибывающих в страну

Все прибывающие еще до прибытия должны зарегистрироваться на сайте Национального центра общественного здоровья и заполнить электронную анкету, предоставить полученный код подтверждения (QR-код) перевозчику до входа в транспортное средство.

При путешествии собственным транспортом следует зарегистрироваться до момента пересечения границы Литвы и предоставить полученный код подтверждения (QR-код) на пассажирском контрольном пункте.

Прибывающие, у которых нет простудных симптомов, могут сократить срок самоизоляции, выполнив тест ПЦР не ранее чем на седьмой день после прибытия и получив отрицательный ответ.