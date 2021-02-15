Литва сократила время самоизоляции для прибывающих в страну
С понедельника, 15 февраля, прибывающие в Литву из-за границы должны проводить в самоизоляции не 14, а 10 дней, сообщило Министерство здравоохранения в пятницу, 12 февраля .
С понедельника, 15 февраля, прибывающие в Литву из-за границы должны проводить в самоизоляции не 14, а 10 дней, сообщило Министерство здравоохранения в пятницу, 12 февраля .
Все прибывающие еще до прибытия должны зарегистрироваться на сайте Национального центра общественного здоровья и заполнить электронную анкету, предоставить полученный код подтверждения (QR-код) перевозчику до входа в транспортное средство.
При путешествии собственным транспортом следует зарегистрироваться до момента пересечения границы Литвы и предоставить полученный код подтверждения (QR-код) на пассажирском контрольном пункте.
Прибывающие, у которых нет простудных симптомов, могут сократить срок самоизоляции, выполнив тест ПЦР не ранее чем на седьмой день после прибытия и получив отрицательный ответ.
Однако и после сокращения времени самоизоляции на 14 дней после прибытия необходимо ограничивать количество лиц, с которыми происходит общение.