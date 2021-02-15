Пн, 15.02.2021
Люди все равно ходят в гости, и инфекция распространяется бесконтрольно. А это значит, что источником инфекции может быть кто угодно. Алексей Вишняков, руководитель Клиники неотложной помощи и приема пациентов RAKUS
Алексей Вишняков, руководитель Клиники неотложной помощи и приема пациентов RAKUS
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Литва сократила время самоизоляции для прибывающих в страну

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

С понедельника, 15 февраля, прибывающие в Литву из-за границы должны проводить в самоизоляции не 14, а 10 дней, сообщило Министерство здравоохранения в пятницу, 12 февраля . 

Все прибывающие еще до прибытия должны зарегистрироваться на сайте Национального центра общественного здоровья и заполнить электронную анкету, предоставить полученный код подтверждения (QR-код) перевозчику до входа в транспортное средство. 

При путешествии собственным транспортом следует зарегистрироваться до момента пересечения границы Литвы и предоставить полученный код подтверждения (QR-код) на пассажирском контрольном пункте. 

Прибывающие, у которых нет простудных симптомов, могут сократить срок самоизоляции, выполнив тест ПЦР не ранее чем на седьмой день после прибытия и получив отрицательный ответ. 

Однако и после сокращения времени самоизоляции на 14 дней после прибытия необходимо ограничивать количество лиц, с которыми происходит общение. 

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