Пн, 15.02.2021
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Алексей Навальный
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Covid-19: Вспышка в Мазсалацской больнице - заболели пять работников и 22 пациента

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В Мазсалацской больнице Covid-19 заболели пятеро сотрудников и 22 пациента отделения паллиативного ухода, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Мазсалацского краевого самоуправления Анете Глуха.

Первый пациент с Covid-19 в больнице был выявлен 11 февраля, после чего было проведено тестирование всех стационарных пациентов и работников, в результате которого выявлены остальные заразившиеся.

"Мы продолжаем выявлять контакты, чтобы остановить распространение Covid-19. В случае острой необходимости принимающие в здании больницы семейные врачи доступны, но мы призываем не посещать больницу и другие учреждения без необходимости. Просим обращаться к специалистам по телефону", - сказал директор больницы Эдгар Гранданс.

Это первый случай заболевания Covid-19 в Мазсалацской больнице с начала пандемии. В начале года часть работников больницы была привита от Covid-19, у всех вакцинированных результаты тестов отрицательные.

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