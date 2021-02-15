Covid-19: Вспышка в Мазсалацской больнице - заболели пять работников и 22 пациента

Первый пациент с Covid-19 в больнице был выявлен 11 февраля, после чего было проведено тестирование всех стационарных пациентов и работников, в результате которого выявлены остальные заразившиеся.
"Мы продолжаем выявлять контакты, чтобы остановить распространение Covid-19. В случае острой необходимости принимающие в здании больницы семейные врачи доступны, но мы призываем не посещать больницу и другие учреждения без необходимости. Просим обращаться к специалистам по телефону", - сказал директор больницы Эдгар Гранданс.
Это первый случай заболевания Covid-19 в Мазсалацской больнице с начала пандемии. В начале года часть работников больницы была привита от Covid-19, у всех вакцинированных результаты тестов отрицательные.