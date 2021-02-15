SPKC: в прошлом году зарегистрировано 930 смертей заболевших Covid-19

Как отмечает SPKC, анализ количества смертей по возрастным группам показывает, что с увеличением возраста больных Covid-19 растет также доля смертельных случаев. В прошлом году 10,5% случаев смерти были зарегистрированы среди пациентов с "Covid-19" в возрасте до 59 лет, 14,3% - в возрасте от 60 до 69 лет, 28,2% - в возрасте от 70 до 79 лет, 47% - в возрасте 80 лет и старше.