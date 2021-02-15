SPKC: в прошлом году зарегистрировано 930 смертей заболевших Covid-19
В прошлом году смерть 930 человек в Латвии была связана с Covid-19, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В прошлом году смерть 930 человек в Латвии была связана с Covid-19, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В 691 случае Covid-19 был непосредственной причиной смерти, в 239 случаях - важным фактором ее наступления.
Как отмечает SPKC, анализ количества смертей по возрастным группам показывает, что с увеличением возраста больных Covid-19 растет также доля смертельных случаев. В прошлом году 10,5% случаев смерти были зарегистрированы среди пациентов с "Covid-19" в возрасте до 59 лет, 14,3% - в возрасте от 60 до 69 лет, 28,2% - в возрасте от 70 до 79 лет, 47% - в возрасте 80 лет и старше.
Доля умерших составляет 2,3% общего количества пациентов с Covid-19. В возрастной группе пациентов с Covid-19 от 60 до 69 лет умерли 2,2%, от 70 до 79 лет - 9%, в возрасте 80 лет и старше - 18,6% заболевших.
Среди умерших от Covid-19 в прошлом году было 467 женщин и 463 мужчины, таким образом, среди женщин смертность составила 2%, среди мужчин - 2,6%.