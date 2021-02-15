Пн, 15.02.2021
Люди все равно ходят в гости, и инфекция распространяется бесконтрольно. А это значит, что источником инфекции может быть кто угодно. Алексей Вишняков, руководитель Клиники неотложной помощи и приема пациентов RAKUS
Алексей Вишняков, руководитель Клиники неотложной помощи и приема пациентов RAKUS
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SPKC: в прошлом году зарегистрировано 930 смертей заболевших Covid-19

ФОТО: LETA/Paula Čurkste

В прошлом году смерть 930 человек в Латвии была связана с Covid-19, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

В 691 случае Covid-19 был непосредственной причиной смерти, в 239 случаях - важным фактором ее наступления.

Как отмечает SPKC, анализ количества смертей по возрастным группам показывает, что с увеличением возраста больных Covid-19 растет также доля смертельных случаев. В прошлом году 10,5% случаев смерти были зарегистрированы среди пациентов с "Covid-19" в возрасте до 59 лет, 14,3% - в возрасте от 60 до 69 лет, 28,2% - в возрасте от 70 до 79 лет, 47% - в возрасте 80 лет и старше.

В 2020 году зарегистрирован небольшой рост смертности по сравнению со средними показателями за предыдущие пять лет, и он связан с Covid-19.

Доля умерших составляет 2,3% общего количества пациентов с Covid-19. В возрастной группе пациентов с Covid-19 от 60 до 69 лет умерли 2,2%, от 70 до 79 лет - 9%, в возрасте 80 лет и старше - 18,6% заболевших.

Среди умерших от Covid-19 в прошлом году было 467 женщин и 463 мужчины, таким образом, среди женщин смертность составила 2%, среди мужчин - 2,6%.

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