Вт, 16.02.2021
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В Эстонии открыта ледяная дорога длиной в 8 километров

ФОТО: transpordiamet

В понедельник, 15 февраля, Эстонское дорожное управление официально открыло ледовую дорогу, соединяющую остров Пирисари на Чудском озере с портовым городом Лаксар.

Начало ледовой дороги - порт Чудского озера, Лааксаре, он соединяет удаленный остров Пирисаре с материком. Дорога протяженностью 8,4 км открыта ежедневно с 9:00 до 16:00. В плохую погоду дорога закрывается, также по ней не могут ездить автомобили тяжелее двух тонн.

Если в случае опасности пассажиры могли по возможности быстрее выбраться из автомобиля, ремни безопасности должны оставаться не пристегнутыми.

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