В Эстонии открыта ледяная дорога длиной в 8 километров
В понедельник, 15 февраля, Эстонское дорожное управление официально открыло ледовую дорогу, соединяющую остров Пирисари на Чудском озере с портовым городом Лаксар.
В понедельник, 15 февраля, Эстонское дорожное управление официально открыло ледовую дорогу, соединяющую остров Пирисари на Чудском озере с портовым городом Лаксар.
Начало ледовой дороги - порт Чудского озера, Лааксаре, он соединяет удаленный остров Пирисаре с материком. Дорога протяженностью 8,4 км открыта ежедневно с 9:00 до 16:00. В плохую погоду дорога закрывается, также по ней не могут ездить автомобили тяжелее двух тонн.
Если в случае опасности пассажиры могли по возможности быстрее выбраться из автомобиля, ремни безопасности должны оставаться не пристегнутыми.