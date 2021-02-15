В Эстонии открыта ледяная дорога длиной в 8 километров

Начало ледовой дороги - порт Чудского озера, Лааксаре, он соединяет удаленный остров Пирисаре с материком. Дорога протяженностью 8,4 км открыта ежедневно с 9:00 до 16:00. В плохую погоду дорога закрывается, также по ней не могут ездить автомобили тяжелее двух тонн.