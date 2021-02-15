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В России на пенсионера наложили штраф в 2000 евро за участие в митинге. Размер его пенсии - 170 евро

ФОТО: штаб Навального в Калининграде

Суд в российском городе Калининград оштрафовал 74-летнего пенсионера Петра Зуева на 180 тысяч рублей (примерно 2023 евро) за участие в акции в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального, прошедшей 31 января, пишет "Медуза".

В суде пенсионер сообщил, что получает пенсию в размере 15 тысяч рублей (примерно 168 евро). Суд признал его виновным за повторное нарушение правил проведения митинга.

Как Петр Зуев рассказал корреспонденту издания "7×7", ранее на него уже возбуждали административные дела за участие в акции "Он нам не царь", которая прошла 5 мая 2018 года, и также была организована сторонниками Навального, а также за пикет 6 июля 2019 года в поддержку врача Элины Сушкевич, обвиняемой в убийстве младенца. На акции он держал в руках плакат с надписью

"Всю систему надо менять. Сантехник Навальный".

Митинги в поддержку Алексея Навального прошли в десятках городов России и мира 23 и 31 января. В России всего на них были задержаны около десяти тысяч человек. Примерно тысяча из них была отправлены под арест, а большинству остальных были назначены штрафы.

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