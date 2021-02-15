В России на пенсионера наложили штраф в 2000 евро за участие в митинге. Размер его пенсии - 170 евро

В суде пенсионер сообщил, что получает пенсию в размере 15 тысяч рублей (примерно 168 евро). Суд признал его виновным за повторное нарушение правил проведения митинга.

Как Петр Зуев рассказал корреспонденту издания "7×7", ранее на него уже возбуждали административные дела за участие в акции "Он нам не царь", которая прошла 5 мая 2018 года, и также была организована сторонниками Навального, а также за пикет 6 июля 2019 года в поддержку врача Элины Сушкевич, обвиняемой в убийстве младенца. На акции он держал в руках плакат с надписью

"Всю систему надо менять. Сантехник Навальный".