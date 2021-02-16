Ринкевич: Средства на непредвиденные случаи тратятся с космической скоростью

Во вторник, 16 февраля, министры поддержали предложение Министерства финансов о выделении дополнительных 500 миллионов евро для бюджетной программы "Средства на непредвиденные случаи". В этом году сумма для непредвиденных расходов превысит 800 млн евро.

Ринкевич пояснил, что министерства требуют много средств на непредвиденные обстоятельства, поэтому эти средства расходуются "с космической скоростью".

Министр также проинформировал, что в эту сумму входят также средства, предусматривающие выплату единоразового пособия семьям в размере 500 евро на одного ребенка.

Как поясняет Минфин, дополнительные средства необходимы, поскольку к 15 февраля из 326,73 млн евро в этой бюджетной программе осталось 164,66 млн евро и с учетом уже принятых правительством решений о перераспределении средств в программе возник дефицит в размере 105,3 млн евро. Кроме того, Минфин уже получил новые запросы на выделение средств на непредвиденные расходы.